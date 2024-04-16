إعلام: الغرب يرى أسبابا موضوعية لخفض الدعم لكييف

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/إعلام-الغرب-يرى-أسبابا-موضوعية-لخفض-الدعم-لكييف-1088003899.html
إعلام: الغرب يرى أسبابا موضوعية لخفض الدعم لكييف
إعلام: الغرب يرى أسبابا موضوعية لخفض الدعم لكييف
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة تشيكية، بأن حلفاء كييف يعملون على خفض حجم الدعم العسكري، حتى على الرغم من فائض المعروض من بعض أنواع الأسلحة في مستودعات الدول الغربية. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T05:18+0000
2024-04-16T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت: "يفتقر الأوكرانيون إلى أنظمة الباتريوت الأمريكية، وكذلك الصواريخ. على الرغم من أنها في أوروبا فائضة عن الحاجة، وفي الولايات المتحدةسيتم إرسال بعضها قريبًا للتخلص منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي".وأضافت "ليدوفكي ماريك غوديما": "تعاني أوكرانيا دائمًا من نقص في الأموال... والقوات الروسية تتقدم. وهذا يؤكد إلى حد ما حجج معارضي تقديم المساعدات لأوكرانيا بأنه لا جدوى من توريد الأسلحة إلى كييف، لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع المسلح"وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسكودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/ضابط-أمريكي-سابق-الصراع-في-أوكرانيا-قد-ينتهي-خلال-هذا-العام-1087995271.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الغرب يرى أسبابا موضوعية لخفض الدعم لكييف

05:18 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت صحيفة تشيكية، بأن حلفاء كييف يعملون على خفض حجم الدعم العسكري، حتى على الرغم من فائض المعروض من بعض أنواع الأسلحة في مستودعات الدول الغربية.
وقالت: "يفتقر الأوكرانيون إلى أنظمة الباتريوت الأمريكية، وكذلك الصواريخ. على الرغم من أنها في أوروبا فائضة عن الحاجة، وفي الولايات المتحدةسيتم إرسال بعضها قريبًا للتخلص منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي".

وكأحد أسباب تباطؤ وتيرة تسليم الأسلحة إلى كييف، أشار إلى أن تنامي المشاعر المعادية لأوكرانيا في المجتمع، والتي لا يمكن للسياسيين الغربيين تجاهلها في فترة التحضير للانتخابات المقبلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، لفت الانتباه أيضًا إلى عدم تحقيق الجانب الأوكراني نجاحات كبيرة في ساحة المعركة.

وأضافت "ليدوفكي ماريك غوديما": "تعاني أوكرانيا دائمًا من نقص في الأموال... والقوات الروسية تتقدم. وهذا يؤكد إلى حد ما حجج معارضي تقديم المساعدات لأوكرانيا بأنه لا جدوى من توريد الأسلحة إلى كييف، لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع المسلح"
وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي سابق: الصراع في أوكرانيا قد ينتهي خلال هذا العام
أمس, 15:34 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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