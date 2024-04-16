https://sputnikarabic.ae/20240416/إعلام-الغرب-يرى-أسبابا-موضوعية-لخفض-الدعم-لكييف-1088003899.html

إعلام: الغرب يرى أسبابا موضوعية لخفض الدعم لكييف

إعلام: الغرب يرى أسبابا موضوعية لخفض الدعم لكييف

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة تشيكية، بأن حلفاء كييف يعملون على خفض حجم الدعم العسكري، حتى على الرغم من فائض المعروض من بعض أنواع الأسلحة في مستودعات الدول الغربية. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T05:18+0000

2024-04-16T05:18+0000

2024-04-16T05:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت: "يفتقر الأوكرانيون إلى أنظمة الباتريوت الأمريكية، وكذلك الصواريخ. على الرغم من أنها في أوروبا فائضة عن الحاجة، وفي الولايات المتحدةسيتم إرسال بعضها قريبًا للتخلص منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي".وأضافت "ليدوفكي ماريك غوديما": "تعاني أوكرانيا دائمًا من نقص في الأموال... والقوات الروسية تتقدم. وهذا يؤكد إلى حد ما حجج معارضي تقديم المساعدات لأوكرانيا بأنه لا جدوى من توريد الأسلحة إلى كييف، لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع المسلح"وقد أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسكودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240415/ضابط-أمريكي-سابق-الصراع-في-أوكرانيا-قد-ينتهي-خلال-هذا-العام-1087995271.html

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