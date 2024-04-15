https://sputnikarabic.ae/20240415/التعاون-الخليجي-يدعو-لوقف-الحرب-على-غزة-ويحذر-من-التصعيد-في-المنطقة-1088001846.html

"التعاون الخليجي" يدعو لوقف الحرب على غزة ويحذر من التصعيد في المنطقة

"التعاون الخليجي" يدعو لوقف الحرب على غزة ويحذر من التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

حذر مجلس التعاون الخليجي من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تؤثر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T20:53+0000

2024-04-15T20:53+0000

2024-04-15T20:53+0000

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ودعا المجلس إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين.وشدد بيان المجلس على ضرورة ضبط النفس فيما يتعلق بالتصعيد بين طهران وتل أبيب، عقب قصف إيران لإسرائيل وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن الرد.ودعا البيان مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لتجنب تفاقم الأزمة الحالية التي يمكن أن تتسع رقعتها لتطال منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل منطقة حساسة لها أهمية كبيرة للعالم أجمع.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز مساء السبت، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".وتتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الرد على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مساء السبت الماضي، في ذات الوقت الذي تحذر فيه إيران مما وصفته بـ"مغامرة جديدة" لإسرائيل، وتؤكد أن ردها سيكون سريعا وقويا.وكانت إسرائيل قد هاجمت قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي تعهدت إيران بالرد عليه في الوقت المناسب.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل خاصة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية وأدت إلى مقتل نحو 1250 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي العملية التي تلاها هجوم إسرائيلي عنيف على قطاع غزة تسبب في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا آخرين.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مجلس التعاون الخليجي