https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-الروسية-تؤمن-التناوب-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-1088021898.html
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا من الجيش الروسي قاموا بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T15:16+0000
2024-04-16T15:16+0000
2024-04-16T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الروسية، جنبًا إلى جنب مع وحدات من الحرس الروسي، بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتابع البيان: "من أجل سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طول الطريق بأكمله تم إعلان وقف إطلاق النار، من نقطة العبور المحددة للمراقبين، الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه، من الساعة 7:00 إلى الساعة 19:00، مع الالتزام الصارم من قبل جميع الأفراد العسكريين الروس".وأوضح البيان أنه قبل بدء الحركة، قام خبراء متفجرات روس بفحص المنطقة بحثًا عن ذخائر أجنبية وأوكرانية غير منفجرة، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي المهمة وإيصالهم إلى المحطة.مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربيوأكد البيان أن "أربعة مفتشين وصلوا كجزء من المهمة، ومهمتهم هي مراقبة وتقييم حالة السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-عدم-وجود-أسلحة-ثقيلة-في-محطة-زابوروجيه-1088002227.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا من الجيش الروسي قاموا بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الروسية، جنبًا إلى جنب مع وحدات من الحرس الروسي، بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وتابع البيان: "من أجل سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طول الطريق بأكمله تم إعلان وقف إطلاق النار، من نقطة العبور المحددة للمراقبين، الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه، من الساعة 7:00 إلى الساعة 19:00، مع الالتزام الصارم من قبل جميع الأفراد العسكريين الروس".
وأوضح البيان أنه قبل بدء الحركة، قام خبراء متفجرات روس بفحص المنطقة بحثًا عن ذخائر أجنبية وأوكرانية غير منفجرة، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي المهمة وإيصالهم إلى المحطة.
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.