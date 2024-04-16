القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-الروسية-تؤمن-التناوب-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-1088021898.html
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا من الجيش الروسي قاموا بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T15:16+0000
2024-04-16T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290192_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_6911b8fcffdf9859cd8ce1c5743bd8b9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الروسية، جنبًا إلى جنب مع وحدات من الحرس الروسي، بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتابع البيان: "من أجل سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طول الطريق بأكمله تم إعلان وقف إطلاق النار، من نقطة العبور المحددة للمراقبين، الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه، من الساعة 7:00 إلى الساعة 19:00، مع الالتزام الصارم من قبل جميع الأفراد العسكريين الروس".وأوضح البيان أنه قبل بدء الحركة، قام خبراء متفجرات روس بفحص المنطقة بحثًا عن ذخائر أجنبية وأوكرانية غير منفجرة، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي المهمة وإيصالهم إلى المحطة.مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربيوأكد البيان أن "أربعة مفتشين وصلوا كجزء من المهمة، ومهمتهم هي مراقبة وتقييم حالة السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-عدم-وجود-أسلحة-ثقيلة-في-محطة-زابوروجيه-1088002227.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_887732e83eff26f7ef1a04f0dbadf61a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

15:16 GMT 16.04.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا من الجيش الروسي قاموا بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الروسية، جنبًا إلى جنب مع وحدات من الحرس الروسي، بتأمين سير الدورة القادمة لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وتابع البيان: "من أجل سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طول الطريق بأكمله تم إعلان وقف إطلاق النار، من نقطة العبور المحددة للمراقبين، الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه، من الساعة 7:00 إلى الساعة 19:00، مع الالتزام الصارم من قبل جميع الأفراد العسكريين الروس".
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيه
أمس, 22:07 GMT
وأوضح البيان أنه قبل بدء الحركة، قام خبراء متفجرات روس بفحص المنطقة بحثًا عن ذخائر أجنبية وأوكرانية غير منفجرة، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي المهمة وإيصالهم إلى المحطة.
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربي
وأكد البيان أن "أربعة مفتشين وصلوا كجزء من المهمة، ومهمتهم هي مراقبة وتقييم حالة السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMTЛагерь палестинских беженцев на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة 13:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала