https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-جمهورية-دونيتسك---1088011156.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور جمهورية دونيتسك. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T11:13+0000
2024-04-16T11:13+0000
2024-04-16T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكراسنوغوروفكا وكورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على محور خيرسون، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أضرارًا بتشكيلات ومعدات اللواء الميكانيكي 117، ولواء المشاة البحري 35 التابعين للقوات الأوكرانية، في محيط بلدات أوريخوفا في مقاطعة زابوروجيه، وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 عسكريًا، و5 سيارات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم 777"".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 عسكريًا، ومركبتين، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر مقطور عيار 152 ملم من طراز "دي-20" ومنظومة الحرب الإلكترونية من طراز "بوكوقيل أي دي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-المسلحة-الروسية-تشن-هجمات-على-ورش-إنتاج-وتخزين-الطائرات-دون-طيار-الأوكرانية-1088010124.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور جمهورية دونيتسك
11:13 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 16.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكراسنوغوروفكا وكورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 630 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و4 مركبات.
وأضاف البيان: "على محور خيرسون، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أضرارًا بتشكيلات ومعدات اللواء الميكانيكي 117، ولواء المشاة البحري 35 التابعين للقوات الأوكرانية، في محيط بلدات أوريخوفا في مقاطعة زابوروجيه، وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 عسكريًا، و5 سيارات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم 777"".
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت تشكيلات اللواء المشاة الآلي 58، واللواءين 108 و128 للدفاع الإقليمي الأوكراني في مناطق لوغوفويه في مقاطعة زابوروجيه، وأوغليدار وأوروجاينويه وستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 عسكريًا، ومركبتين، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر مقطور عيار 152 ملم من طراز "دي-20" ومنظومة الحرب الإلكترونية من طراز "بوكوقيل أي دي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.