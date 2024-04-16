https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-المسلحة-الروسية-تشن-هجمات-على-ورش-إنتاج-وتخزين-الطائرات-دون-طيار-الأوكرانية-1088010124.html
القوات المسلحة الروسية تشن هجمات على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية
القوات المسلحة الروسية تشن هجمات على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية، وكذلك مستودعات الذخيرة والوقود. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T10:49+0000
2024-04-16T10:49+0000
2024-04-16T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة".وأوضحت الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع من طراز "Paladin" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 189" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" عيار 152 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للبيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 380 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، مدفع أميركي الصنع من طراز "بالادين"، ومدفعية من طراز "غفوزديكا" ، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-الروسية-تهاجم-ليلا-مواقع-إنزال-أوكرانية-على-ضفة-نهر-دنيبر-1088008977.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تشن هجمات على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية
10:49 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 16.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية، وكذلك مستودعات الذخيرة والوقود.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة".
وأضاف: "في اتجاه كوبيانسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت هجومين مضادين لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع من طراز "Paladin" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 189" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" عيار 152 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع الدفاع: "في اتجاه أفديفكا، قامت القوات الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت ثماني هجمات مضادة من قبل مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو وسيمينوفكا وبيتروفسكوي ونتايلوف وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 380 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، مدفع أميركي الصنع من طراز "بالادين"، ومدفعية من طراز "غفوزديكا" ، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.