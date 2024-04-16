https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-الروسية-تهاجم-ليلا-مواقع-إنزال-أوكرانية-على-ضفة-نهر-دنيبر-1088008977.html
القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبر
القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال رئيس مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت موقع الإنزال على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر ليلاً، ودمرت 9 قوارب وما يصل... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T09:43+0000
2024-04-16T09:43+0000
2024-04-16T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_845fba1e0d331d46750edca830e0ad72.jpg
وكتب سالدو على"تلغرام": "في الليل، تعرّض موقع الإنزال على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر للهجوم، وتم تدمير تسعة قوارب وما يصل إلى 20 مسلحًا مما يسمى باللواء 35 و37 من مشاة البحرية". وأضاف سالدو أن العدو فقد خلال النهار ما يصل إلى 60 مسلحا و9 مدافع وقذائف هاون ومركبتين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240416/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1088008544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_e7831e4bfecc37000e728e272d56ea78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبر
أفاد القائم بأعمال رئيس مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت موقع الإنزال على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر ليلاً، ودمرت 9 قوارب وما يصل إلى 20 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب سالدو على"تلغرام": "في الليل، تعرّض موقع الإنزال على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر للهجوم، وتم تدمير تسعة قوارب وما يصل إلى 20 مسلحًا مما يسمى باللواء 35 و37 من مشاة البحرية".
وأضاف سالدو أن العدو فقد خلال النهار ما يصل إلى 60 مسلحا و9 مدافع وقذائف هاون ومركبتين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.