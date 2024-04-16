https://sputnikarabic.ae/20240416/القوات-المسلحة-الإيرانية-أي-عدوان-من-إسرائيل-أو-داعميها-سيقابل-برد-أقوى-من-السابق-1088004698.html

القوات المسلحة الإيرانية: أي عدوان من إسرائيل أو داعميها سيقابل برد أقوى من السابق

القوات المسلحة الإيرانية: أي عدوان من إسرائيل أو داعميها سيقابل برد أقوى من السابق

سبوتنيك عربي

نصحت القوات المسلحة الإيرانية، "قادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالكف عن دعم الكيان الصهيوني الآيل للزوال وعدم إلقاء أنفسهم في النيران الحارقة". 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T06:55+0000

2024-04-16T06:55+0000

2024-04-16T06:55+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، إن أي عدوان من إسرائيل أو داعميها سيقابل برد أقوى من السابق، مؤكدا أن إيران ليست دعاة حرب، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف شكارجي، أن بلاده "لا تسعى لتوسيع الحرب لكنها ستقطع كل يد تتطاول عليها"، متابعا: "ردنا أظهر جزءا من قوتنا وصواريخنا ومسيراتنا عبرت القبة الحديدية".وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد. من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولايؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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