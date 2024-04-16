بعد الهجوم الإيراني.. ما مصير الجبهة اللبنانية في الحرب الإسرائيلية الدائرة؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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بعد الهجوم الإيراني.. ما مصير الجبهة اللبنانية في الحرب الإسرائيلية الدائرة؟
بعد الهجوم الإيراني.. ما مصير الجبهة اللبنانية في الحرب الإسرائيلية الدائرة؟
سبوتنيك عربي
في ظل انتظار الرد الإسرائيلي على الهجمات التي نفذتها إيران بالمسيرات والصواريخ، تتجه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية المشتعلة مع إسرائيل، والتي ربما تشهد تصعيدًا... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T17:24+0000
2024-04-16T17:24+0000
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الجنوب اللبناني الذي يشهد قصفًا إسرائيليًا مستمرًا ومتبادلًا مع "حزب الله" يرتبط بشكل وثيق، بحسب الخبراء، بالجبهة الإيرانية، ما ينذر بإمكانية اندلاع معارك أكثر قوة على هذه الجبهة.وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.دور أساسياعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أكد أن إيران سترد مباشرة عند أي اعتداء أو عدوان إسرائيلي يطال أراضيها، أو رموزها، وحضورها في العالم، والأمر الآن يتعلق برد الفعل الإسرائيلي وكيفيته ومكانه، وهل يستوجب وفق هذه المعادلة ردًا إيرانيًا أقوى وأعنف أم لا.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن وضع الجبهة اللبنانية مرتبط بالرد الإسرائيلي على إيران والعكس، لأنه إذا كانت الأمور متصاعدة، ستكون الجبهة اللبنانية متحركة وسيكون هناك ردود متبادلة ربما تشمل لبنان، ولذلك فنحن في في مرحلة ترقب وانتظار، لأن هناك محاولات أمريكية وأوروبية ربما لاحتواء الأزمة حتى لا يكون هناك تصعيدًا يؤدي لحرب شاملة ومدمرة لجميع الأطراف.وأكد أن الجبهة اللبنانية تنتظر هذه الردود، وفي حال تصاعدت الأمور سيشمل هذا الجبهة اللبنانية، التي ستكون جزءًا من الرد والرد المتبادل، باعتبار أن السلاح الإيراني الفعال على مسافات بعيدة سيكون أكثر فاعلية من مسافات قريبة في حال استخدمه "حزب الله" من الجبهة اللبنانية، وسيكون أكثر تدميرًا.وأوضح أن الأمور تنتظر حجم ومستوى الرد الإسرائيلي ومدى فاعلية الرد الإيراني عليه، وجبهة لبنان سيكون لها دور أساسي في هذه الحرب المتصاعدة.قواعد الاشتباكفي السياق، اعتبر أسامة وهبي الناشط المدني اللبناني، أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يعتبر الحد الأدنى من الرد لحفظ ماء الوجه، وليس من أجل التصعيد، وهذا الأمر أبلغ به الجانب الأمريكي، وإسرائيل تعلم أن الرد ليس القوي، بل من أجل إجابة القيادة الإيرانية على مطالب الجمهور المؤيد له، و الأذرع الإيرانية في المنطقة التي كانت تروج بأن الرد الإيراني سيكون قويًا".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الرد القوي لا يكون بعد أسبوعين من قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، إضافة إلى أن المسيرات انطلقت من إيران وكانت بحاجة إلى ساعات طويلة من أجل الوصول، حتى أخذ العدو والحلفاء كل الإجراءات وتمكن من إسقاط 99 في المئة من هذه المسيرات والصواريخ".وأكد أن "الجانب الإسرائيلي يصعد أكثر والمحور الإيراني يعمل كل ما بوسعه من أجل أن تبقى الحرب ضمن قواعد الاشتباك وألا تتوسع، وجبهة لبنان مرتبطة بشكل عضوي بالنظام الإيراني، عبر "حزب الله"، الذي يعد من ضمن الأذرع الإيرانية في المنطقة".ويرى أن "الأمور ستبقى على حالها، ولن يكون هناك حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، وما حصل في الجنوب ليلة الرد الإيراني، كان مواكبة لهذا القصف كما حدث في العراق وأماكن أخرى، لكن ليس هناك نية بالذهاب نحو حرب شاملة، لا تريدها أمريكا أو إيران وكذلك إسرائيل التي لا تزال غارقة في رمال غزة المتحركة وفشلها على مدار 6 أشهر من تحقيق أي من أهدافها المعلنة".وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، من أن "إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب"، مؤكدا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا يمكن السكوت عنها".وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "لبنان لن يقبل باستباحة أجوائه"، داعيًا المجتمع الدولي للانتباه إلى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب".وأضاف أنه "من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان أصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة مؤكّدين إيقاع أفراده بين قتيل وجريح".وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى "قصف بالمدفعية والصواريخ انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في حصيلة ضحايا هائلة تجاوزت 33 ألف قتيل وأكثر من 75 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو جعل إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088003065.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/قلق-أمريكي-من-عدم-إعلان-إسرائيل-موعد-هجومها-المحتمل-على-إيران-1088024031.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html
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بعد الهجوم الإيراني.. ما مصير الجبهة اللبنانية في الحرب الإسرائيلية الدائرة؟

17:24 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Syrian Central Military Media قوات المقاومة "حزب الله" تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017
 قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Syrian Central Military Media
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في ظل انتظار الرد الإسرائيلي على الهجمات التي نفذتها إيران بالمسيرات والصواريخ، تتجه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية المشتعلة مع إسرائيل، والتي ربما تشهد تصعيدًا خطيرًا الفترة المقبلة.
الجنوب اللبناني الذي يشهد قصفًا إسرائيليًا مستمرًا ومتبادلًا مع "حزب الله" يرتبط بشكل وثيق، بحسب الخبراء، بالجبهة الإيرانية، ما ينذر بإمكانية اندلاع معارك أكثر قوة على هذه الجبهة.
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

دور أساسي

اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أكد أن إيران سترد مباشرة عند أي اعتداء أو عدوان إسرائيلي يطال أراضيها، أو رموزها، وحضورها في العالم، والأمر الآن يتعلق برد الفعل الإسرائيلي وكيفيته ومكانه، وهل يستوجب وفق هذه المعادلة ردًا إيرانيًا أقوى وأعنف أم لا.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن وضع الجبهة اللبنانية مرتبط بالرد الإسرائيلي على إيران والعكس، لأنه إذا كانت الأمور متصاعدة، ستكون الجبهة اللبنانية متحركة وسيكون هناك ردود متبادلة ربما تشمل لبنان، ولذلك فنحن في في مرحلة ترقب وانتظار، لأن هناك محاولات أمريكية وأوروبية ربما لاحتواء الأزمة حتى لا يكون هناك تصعيدًا يؤدي لحرب شاملة ومدمرة لجميع الأطراف.
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وأكد أن الجبهة اللبنانية تنتظر هذه الردود، وفي حال تصاعدت الأمور سيشمل هذا الجبهة اللبنانية، التي ستكون جزءًا من الرد والرد المتبادل، باعتبار أن السلاح الإيراني الفعال على مسافات بعيدة سيكون أكثر فاعلية من مسافات قريبة في حال استخدمه "حزب الله" من الجبهة اللبنانية، وسيكون أكثر تدميرًا.
وأوضح أن الأمور تنتظر حجم ومستوى الرد الإسرائيلي ومدى فاعلية الرد الإيراني عليه، وجبهة لبنان سيكون لها دور أساسي في هذه الحرب المتصاعدة.

قواعد الاشتباك

في السياق، اعتبر أسامة وهبي الناشط المدني اللبناني، أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يعتبر الحد الأدنى من الرد لحفظ ماء الوجه، وليس من أجل التصعيد، وهذا الأمر أبلغ به الجانب الأمريكي، وإسرائيل تعلم أن الرد ليس القوي، بل من أجل إجابة القيادة الإيرانية على مطالب الجمهور المؤيد له، و الأذرع الإيرانية في المنطقة التي كانت تروج بأن الرد الإيراني سيكون قويًا".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الرد القوي لا يكون بعد أسبوعين من قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، إضافة إلى أن المسيرات انطلقت من إيران وكانت بحاجة إلى ساعات طويلة من أجل الوصول، حتى أخذ العدو والحلفاء كل الإجراءات وتمكن من إسقاط 99 في المئة من هذه المسيرات والصواريخ".
وأكد أن "الجانب الإسرائيلي يصعد أكثر والمحور الإيراني يعمل كل ما بوسعه من أجل أن تبقى الحرب ضمن قواعد الاشتباك وألا تتوسع، وجبهة لبنان مرتبطة بشكل عضوي بالنظام الإيراني، عبر "حزب الله"، الذي يعد من ضمن الأذرع الإيرانية في المنطقة".
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ويرى أن "الأمور ستبقى على حالها، ولن يكون هناك حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، وما حصل في الجنوب ليلة الرد الإيراني، كان مواكبة لهذا القصف كما حدث في العراق وأماكن أخرى، لكن ليس هناك نية بالذهاب نحو حرب شاملة، لا تريدها أمريكا أو إيران وكذلك إسرائيل التي لا تزال غارقة في رمال غزة المتحركة وفشلها على مدار 6 أشهر من تحقيق أي من أهدافها المعلنة".
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، من أن "إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب"، مؤكدا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا يمكن السكوت عنها".
وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "لبنان لن يقبل باستباحة أجوائه"، داعيًا المجتمع الدولي للانتباه إلى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب".
وأضاف أنه "من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان أصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة مؤكّدين إيقاع أفراده بين قتيل وجريح".
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وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى "قصف بالمدفعية والصواريخ انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في حصيلة ضحايا هائلة تجاوزت 33 ألف قتيل وأكثر من 75 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو جعل إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.
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