https://sputnikarabic.ae/20240416/نتنياهو-إيران-تقف-خلف-حماس-وجهات-أخرى-ولكننا-مصممون-على-تحقيق-النصر-في-جميع-الساحات-1088010950.html

نتنياهو: إيران تقف خلف "حماس" وجهات أخرى ولكننا مصممون على تحقيق النصر في جميع الساحات

نتنياهو: إيران تقف خلف "حماس" وجهات أخرى ولكننا مصممون على تحقيق النصر في جميع الساحات

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "القتال في قطاع غزة جزء من مواجهة تهديد أكبر تمثله إيران". 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T11:11+0000

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واتهم نتنياهو خلال زيارته وحدة عسكرية في تل شومير، إيران، بالوقوف خلف "حماس" و"حزب الله" ومجموعات أخرى، مؤكدًا أن بلاده ستدافع في كل الساحات.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرةً إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.من جهتها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدةً أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم