بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240416/بوتين-ورئيسي-يحددان-السبب-الجذري-لأحداث-الشرق-الأوسط-----1088016407.html
بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط
بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي بمبادرة من طهران، على أن السبب الجذري للأحداث في الشرق الأوسط هو... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:48+0000
2024-04-16T12:57+0000
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وقال الكرملين: "تم مناقشة الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلة الإيرانية في دمشق والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إيران بالتفصيل".وأعرب بوتين عن "أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وألا تسمح بجولة جديدة من المواجهة المحفوفة بعواقب كارثية على المنطقة بأكملها".وبحسب الكرملين فإن "رئيسي أشار إلى أن تصرفات إيران كانت قسرية ومحدودة في طابعها، وأكد في الوقت نفسه، على عدم الرغبة في أي تصعيد إضافي".وهنأ بوتين رئيسي وجميع المسلمين في إيران بنهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي تم الاحتفال به مؤخرًا.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة".وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240416/الرئيس-الإيراني-سنرد-بشكل-هائل-وواسع-وموجع-على-أدنى-عمل-يستهدف-مصالحنا-وعلى-كل-مرتكبيه-1088005450.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html
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العالم, روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط

12:48 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 16.04.2024)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي بمبادرة من طهران، على أن السبب الجذري للأحداث في الشرق الأوسط هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله.
وقال الكرملين: "تم مناقشة الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلة الإيرانية في دمشق والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إيران بالتفصيل".
وأعرب بوتين عن "أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وألا تسمح بجولة جديدة من المواجهة المحفوفة بعواقب كارثية على المنطقة بأكملها".

بوتين والرئيس الإيراني يؤكدان "اتباع نهج مبدئي لصالح وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف حدة الاتزان، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة"

وبحسب الكرملين فإن "رئيسي أشار إلى أن تصرفات إيران كانت قسرية ومحدودة في طابعها، وأكد في الوقت نفسه، على عدم الرغبة في أي تصعيد إضافي".
وهنأ بوتين رئيسي وجميع المسلمين في إيران بنهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي تم الاحتفال به مؤخرًا.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه
07:37 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة".
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أفادت بأن "الشيخ تميم استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
إيران تهدد إسرائيل مجددا: أي أخطاء جديدة سيكون الرد مباشرا وفي أقل من بضع ثوان
أمس, 20:47 GMT
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
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