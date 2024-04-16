https://sputnikarabic.ae/20240416/بوتين-ورئيسي-يحددان-السبب-الجذري-لأحداث-الشرق-الأوسط-----1088016407.html
بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط
بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي بمبادرة من طهران، على أن السبب الجذري للأحداث في الشرق الأوسط هو... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T12:48+0000
2024-04-16T12:48+0000
2024-04-16T12:57+0000
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وقال الكرملين: "تم مناقشة الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلة الإيرانية في دمشق والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إيران بالتفصيل".وأعرب بوتين عن "أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وألا تسمح بجولة جديدة من المواجهة المحفوفة بعواقب كارثية على المنطقة بأكملها".وبحسب الكرملين فإن "رئيسي أشار إلى أن تصرفات إيران كانت قسرية ومحدودة في طابعها، وأكد في الوقت نفسه، على عدم الرغبة في أي تصعيد إضافي".وهنأ بوتين رئيسي وجميع المسلمين في إيران بنهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي تم الاحتفال به مؤخرًا.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة".وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240416/الرئيس-الإيراني-سنرد-بشكل-هائل-وواسع-وموجع-على-أدنى-عمل-يستهدف-مصالحنا-وعلى-كل-مرتكبيه-1088005450.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html
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العالم, روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, روسيا, إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط
12:48 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 16.04.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي بمبادرة من طهران، على أن السبب الجذري للأحداث في الشرق الأوسط هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله.
وقال الكرملين: "تم مناقشة الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلة الإيرانية في دمشق والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إيران بالتفصيل".
وأعرب بوتين عن "أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وألا تسمح بجولة جديدة من المواجهة المحفوفة بعواقب كارثية على المنطقة بأكملها".
بوتين والرئيس الإيراني يؤكدان "اتباع نهج مبدئي لصالح وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف حدة الاتزان، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة"
وبحسب الكرملين فإن "رئيسي أشار إلى أن تصرفات إيران كانت قسرية ومحدودة في طابعها، وأكد في الوقت نفسه، على عدم الرغبة في أي تصعيد إضافي".
وهنأ بوتين رئيسي وجميع المسلمين في إيران بنهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي تم الاحتفال به مؤخرًا.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة".
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أفادت بأن "الشيخ تميم استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة
"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.