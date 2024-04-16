خبراء: مساعي انضمام ناميبيا يسهم في دعم استرتيجية "أوبك" و"أوبك بلس" لاستقرار الأسواق

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240416/خبراء-مساعي-انضمام-ناميبيا-يسهم-في-دعم-استرتيجية-أوبك-وأوبك-بلس-لاستقرار-الأسواق-1088020436.html
خبراء: مساعي انضمام ناميبيا يسهم في دعم استرتيجية "أوبك" و"أوبك بلس" لاستقرار الأسواق
خبراء: مساعي انضمام ناميبيا يسهم في دعم استرتيجية "أوبك" و"أوبك بلس" لاستقرار الأسواق
سبوتنيك عربي
"تسعى مجموعة "أوبك بلس" لانضمام ناميبيا إليها، في ظل حجم الاكتشافات البترولية الهائلة في البلاد، الذي يستهدف جلب استثمارات كبيرة، وتطلعها إلى الوصول لطاقات... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T14:45+0000
2024-04-16T14:45+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أوبك
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الأخبار
الأخبار
سوق النفط
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وأضاف في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "ناميبيا ستضمن دخول استثمارات كبيرة من روسيا ودول آسيوية من أجل زيادة حجم إنتاجها اليومي من النفط"، مشيرًا إلى أن "مجموعة "أوبك بلس" من أكبر المنظمات المتحكمة في السوق حاليا، خاصة مع انكماش اقتصاد أكبر الدول المستهلكة للبترول، وعدم تعافي الأسواق الأوروبية والناشئة".وقال سليماني إن "خطوة "أوبك بلس" تعزز الحضور الاستراتيجي والوزن الاقتصادي للمنظمة في السوق العالمية، مما يؤدي إلى توسيع سيطرتها على سوق البترول، والتحكم في توازن الأسعار والإنتاج وبالتالي استغلال كل طلبات الطلب المتزايدة".من جهته، أكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن "تحالف "أوبك" له ثقل كبير بعيدا عن الغرب، ومنذ 2018 سياق المنظمة في حالة جيدة ودراية كاملة بما يحدث في السوق العالمية".إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن "مجموعة "أوبك" وتحالفها يحاولان دائما ضم المزيد من الدول المنتجة للنفط إليها، من أجل توسيع نطاق الإمكانيات المتاحة لتلك الدول والتضامن فيما يتعلق بالأسواق الدولية".وأضاف عايش أن "دولة مثل ناميبيا تجد في تحالف "أوبك" نوع من الحماية والضمان، حتى تصبح منظومتها النفطية جزء من منظمة كبيرة وهذا يمثّل قيمة كبيرة لها".ولفت إلى أن "استعادة منظمة "أوبك" القدرة على أن تكون مؤثرة بعد انسحاب بعض الدول منها يجذب لها أعضاء آخرين وحتى الذي خرجوا منها، مما يؤدي إلى فرض الإجراءات التي تتخذها "أوبك" فيما يتعلق بالتخفيضات النفطية والمعروض العالمي ومواجهة الدول المستهلكة وكذلك المنتجين الكبار للنفط من خارج المنظمة".
https://sputnikarabic.ae/20240324/الأمين-العام-لـأوبك-يوضح-التداعيات-الكارثية-لاختفاء-النفط-1087331987.html
https://sputnikarabic.ae/20240321/موسكو-روسيا-والسعودية-لن-تسمحا-بمحاولات-التدخل-في-آليات-اتفاق-أوبك-1087221002.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أوبك, العالم, الأخبار, الأخبار, سوق النفط
حصري, تقارير سبوتنيك, أوبك, العالم, الأخبار, الأخبار, سوق النفط

خبراء: مساعي انضمام ناميبيا يسهم في دعم استرتيجية "أوبك" و"أوبك بلس" لاستقرار الأسواق

14:45 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
أوبك
© AP Photo / Lisa Leutner
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حصري
"تسعى مجموعة "أوبك بلس" لانضمام ناميبيا إليها، في ظل حجم الاكتشافات البترولية الهائلة في البلاد، الذي يستهدف جلب استثمارات كبيرة، وتطلعها إلى الوصول لطاقات إنتاجية هائلة"، بحسب الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني.
وأضاف في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "ناميبيا ستضمن دخول استثمارات كبيرة من روسيا ودول آسيوية من أجل زيادة حجم إنتاجها اليومي من النفط"، مشيرًا إلى أن "مجموعة "أوبك بلس" من أكبر المنظمات المتحكمة في السوق حاليا، خاصة مع انكماش اقتصاد أكبر الدول المستهلكة للبترول، وعدم تعافي الأسواق الأوروبية والناشئة".
وقال سليماني إن "خطوة "أوبك بلس" تعزز الحضور الاستراتيجي والوزن الاقتصادي للمنظمة في السوق العالمية، مما يؤدي إلى توسيع سيطرتها على سوق البترول، والتحكم في توازن الأسعار والإنتاج وبالتالي استغلال كل طلبات الطلب المتزايدة".
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من جهته، أكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن "تحالف "أوبك" له ثقل كبير بعيدا عن الغرب، ومنذ 2018 سياق المنظمة في حالة جيدة ودراية كاملة بما يحدث في السوق العالمية".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن "مجموعة "أوبك" وتحالفها يحاولان دائما ضم المزيد من الدول المنتجة للنفط إليها، من أجل توسيع نطاق الإمكانيات المتاحة لتلك الدول والتضامن فيما يتعلق بالأسواق الدولية".
واعتبر أن "الخطوة جزء من استراتيجية تتركز على رفع أسعار النفط أو تثبيتها، وبالتالي كلما انضم أعضاد جدد للتحالف سيؤدي إلى تجديد الثقة في "أوبك" و"أوبك بلس".
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21 مارس, 09:16 GMT
وأضاف عايش أن "دولة مثل ناميبيا تجد في تحالف "أوبك" نوع من الحماية والضمان، حتى تصبح منظومتها النفطية جزء من منظمة كبيرة وهذا يمثّل قيمة كبيرة لها".
ولفت إلى أن "استعادة منظمة "أوبك" القدرة على أن تكون مؤثرة بعد انسحاب بعض الدول منها يجذب لها أعضاء آخرين وحتى الذي خرجوا منها، مما يؤدي إلى فرض الإجراءات التي تتخذها "أوبك" فيما يتعلق بالتخفيضات النفطية والمعروض العالمي ومواجهة الدول المستهلكة وكذلك المنتجين الكبار للنفط من خارج المنظمة".
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