خبير استراتيجي: الرهان على "ضمانات غربية" بشأن استقرار المنطقة مجرد أوهام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-استراتيجي-الرهان-على-ضمانات-غربية-بشأن-استقرار-المنطقة-مجرد-أوهام-1088023008.html
خبير استراتيجي: الرهان على "ضمانات غربية" بشأن استقرار المنطقة مجرد أوهام
خبير استراتيجي: الرهان على "ضمانات غربية" بشأن استقرار المنطقة مجرد أوهام
سبوتنيك عربي
يترقب العالم تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، بعد انتقالها لمواجهات مباشرة، في ظل تحذيرات من تداعيات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T15:48+0000
2024-04-16T15:48+0000
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عقب الرد الإيراني على الهجوم على قنصليتها في دمشق، قالت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان مسؤولين أن حكومة نتنياهو سترد على الهجوم الإيراني، في المقابل توعدت إيران برد ساحق على أي تحرك أو رد إسرائيلي يستهدف أراضيها.ورغم أن الرد الإيراني جاء بعد استهداف إسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، لكن اصطفاف الغرب لمساندة إسرائيل، طرح تساؤلات هامة بشأن ما يسعى إليه الغرب في المنطقة، ومساندته التي يرى خبراء أنها تدفع نحو تأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط.في هذا الإطار، قال الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن الاستراتيجية الغربية في المنطقة العربية، لم تتغير منذ الحروب الصليبية، إلى مؤتمرات "كامبل بانرمان وسايكس بيكو ووعد بلفور".وأضاف الرز، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاستراتيجية الغربية، اشتدت وتيرتها بانتقال الزعامة الأطلسية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.وتابع بقوله: "إن خلاصة الاستراتيجية الاستعمارية تنص على منع قيام قوة عربية تتشارك بأبعادها الحضارية والثقافية والدينية وبمخزونها الاقتصادي والتنموي الهائل، في ما يسمى قلب العالم، الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا".ولفت الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إلى أن الغرب انتهج قديما أسلوب نهب الاكتشافات العربية، في مجالات الطب والهندسة وعلوم الحياة، وصولا إلى سلب الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومناجم ذهب وثروات معدنية في العصر الحديث.ويرى الرز أن الهدف الرئيسي لكل قوى الغرب، كان ولا يزال، هو خلق قوة غريبة، تفصل مشرق العرب عن مغربهم، وتمنع تكاملهم وتنميتهم، وتهدد سيادتهم الوطنية والقومية، فكانت "إسرائيل"، التي لو لم تكن موجودة لوجب على الغرب إيجادها، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في السابق.وشدد على أن أي مراهنة على ضمانات غربية لخدمة النهوض العربي وصيانة السيادة والاستقلال، هي مجرد أوهام، أكدتها كل التجارب، لأن الهدف الأطلسي لم ولن يتغير وهو تعزيز وظيفة "إسرائيل" في السيطرة على دويلات عربية ضعيفة.وتابع: "ما حدث في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يكن عملية فدائية فقط في غلاف غزة، بل شكل خرقا حقيقيا للاستراتيجية الغربية في المنطقة العربية، وسط أجواء عالمية تتحرك بسرعة نحو تعدد الأقطاب، حيث نشهد تراجع حقيقي لأباطرة الغرب في مناطق وقارات عديدة، ولذلك وجدنا كيف تحول الغرب من الاهتمام بأوكرانيا إلى تركيز حركته في غزة".ولفت إلى أن حقيقة الديمقراطية الاستعمارية للغرب انكشفت في أكبر حرب إبادة عنصرية عرفها التاريخ الحديث التي وقعت في غزة.ويرى محمد سعيد الرز، أن الديمقراطية الاستعمارية الغربية كانت سلاحا ذو حدين على المجتمعات الغربية، بين الناخب المتمسك بمفهوم الديمقراطية كقيمة حضارية، وبين سلطته التي تستخدمها شعارا لغايات استعمارية وتسلطية وقمعية لإرادة الشعوب.واستطرد: "إسرائيل المحكومة بعقلية عنصرية متفلتة من أي قانون أو عرف أو مبدأ إنساني اعتدت بالقصف على قنصلية إيران في دمشق، ومن حق إيران الرد على العدوان بموجب القانون الدولي".ولفت إلى أن الحكومات الغربية تكتلت في موقف معاد للرد الإيراني، رغم أنه كان مكشوفا ومعلوما ومدروسا، ولم يسفر عن مقتل بشري واحد نظرا لأن فكرة مواجهة إسرائيل من أي جهة مرفوضة من دول الأطلسي، كونها تمس استراتيجيتها الدائمة تجاه المنطقة العربية.وأشار إلى أن الغرب في الوقت الراهن ينصح الحكومة الإسرائيلية بعدم الرد على إيران، كي لا تشتعل حربا إقليمية تتدحرج معها التطورات إلى ما لا يمكن التكهن به.وتابع: "في نفس الوقت سيؤدي فيه عدم الرد إلى انهيار حكومة نتنياهو، وتغيير المعادلات على ساحة المنطقة، بما يهدد توجهات الغرب التي لم تحقق أي مكاسب حتى الآن، في الوقت الذي أصبحت فيه شريكة في تقويض كل القيم الإنسانية، بجرائم الإبادة والمجازر والفصل العنصري".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.فيما قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدةً أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240415/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-مؤشرات-على-أن-إسرائيل-قررت-الرد-على-إيران-1087990077.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/غانتس-إسرائيل-سترد-على-إيران-في-الوقت-والزمان-المناسبين-1088022407.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

خبير استراتيجي: الرهان على "ضمانات غربية" بشأن استقرار المنطقة مجرد أوهام

15:48 GMT 16.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREصواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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حصري
يترقب العالم تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، بعد انتقالها لمواجهات مباشرة، في ظل تحذيرات من تداعيات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
عقب الرد الإيراني على الهجوم على قنصليتها في دمشق، قالت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان مسؤولين أن حكومة نتنياهو سترد على الهجوم الإيراني، في المقابل توعدت إيران برد ساحق على أي تحرك أو رد إسرائيلي يستهدف أراضيها.
ورغم أن الرد الإيراني جاء بعد استهداف إسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، لكن اصطفاف الغرب لمساندة إسرائيل، طرح تساؤلات هامة بشأن ما يسعى إليه الغرب في المنطقة، ومساندته التي يرى خبراء أنها تدفع نحو تأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على إيران
أمس, 13:36 GMT
في هذا الإطار، قال الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن الاستراتيجية الغربية في المنطقة العربية، لم تتغير منذ الحروب الصليبية، إلى مؤتمرات "كامبل بانرمان وسايكس بيكو ووعد بلفور".
وأضاف الرز، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاستراتيجية الغربية، اشتدت وتيرتها بانتقال الزعامة الأطلسية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.
وتابع بقوله: "إن خلاصة الاستراتيجية الاستعمارية تنص على منع قيام قوة عربية تتشارك بأبعادها الحضارية والثقافية والدينية وبمخزونها الاقتصادي والتنموي الهائل، في ما يسمى قلب العالم، الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا".
ولفت الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إلى أن الغرب انتهج قديما أسلوب نهب الاكتشافات العربية، في مجالات الطب والهندسة وعلوم الحياة، وصولا إلى سلب الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومناجم ذهب وثروات معدنية في العصر الحديث.
ويرى الرز أن الهدف الرئيسي لكل قوى الغرب، كان ولا يزال، هو خلق قوة غريبة، تفصل مشرق العرب عن مغربهم، وتمنع تكاملهم وتنميتهم، وتهدد سيادتهم الوطنية والقومية، فكانت "إسرائيل"، التي لو لم تكن موجودة لوجب على الغرب إيجادها، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في السابق.
وشدد على أن أي مراهنة على ضمانات غربية لخدمة النهوض العربي وصيانة السيادة والاستقلال، هي مجرد أوهام، أكدتها كل التجارب، لأن الهدف الأطلسي لم ولن يتغير وهو تعزيز وظيفة "إسرائيل" في السيطرة على دويلات عربية ضعيفة.
وتابع: "ما حدث في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يكن عملية فدائية فقط في غلاف غزة، بل شكل خرقا حقيقيا للاستراتيجية الغربية في المنطقة العربية، وسط أجواء عالمية تتحرك بسرعة نحو تعدد الأقطاب، حيث نشهد تراجع حقيقي لأباطرة الغرب في مناطق وقارات عديدة، ولذلك وجدنا كيف تحول الغرب من الاهتمام بأوكرانيا إلى تركيز حركته في غزة".
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
إيران تهدد إسرائيل مجددا: أي أخطاء جديدة سيكون الرد مباشرا وفي أقل من بضع ثوان
أمس, 20:47 GMT
ولفت إلى أن حقيقة الديمقراطية الاستعمارية للغرب انكشفت في أكبر حرب إبادة عنصرية عرفها التاريخ الحديث التي وقعت في غزة.
ويرى محمد سعيد الرز، أن الديمقراطية الاستعمارية الغربية كانت سلاحا ذو حدين على المجتمعات الغربية، بين الناخب المتمسك بمفهوم الديمقراطية كقيمة حضارية، وبين سلطته التي تستخدمها شعارا لغايات استعمارية وتسلطية وقمعية لإرادة الشعوب.
واستطرد: "إسرائيل المحكومة بعقلية عنصرية متفلتة من أي قانون أو عرف أو مبدأ إنساني اعتدت بالقصف على قنصلية إيران في دمشق، ومن حق إيران الرد على العدوان بموجب القانون الدولي".
ولفت إلى أن الحكومات الغربية تكتلت في موقف معاد للرد الإيراني، رغم أنه كان مكشوفا ومعلوما ومدروسا، ولم يسفر عن مقتل بشري واحد نظرا لأن فكرة مواجهة إسرائيل من أي جهة مرفوضة من دول الأطلسي، كونها تمس استراتيجيتها الدائمة تجاه المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الغرب في الوقت الراهن ينصح الحكومة الإسرائيلية بعدم الرد على إيران، كي لا تشتعل حربا إقليمية تتدحرج معها التطورات إلى ما لا يمكن التكهن به.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الوقت والزمان المناسبين
15:39 GMT
وتابع: "في نفس الوقت سيؤدي فيه عدم الرد إلى انهيار حكومة نتنياهو، وتغيير المعادلات على ساحة المنطقة، بما يهدد توجهات الغرب التي لم تحقق أي مكاسب حتى الآن، في الوقت الذي أصبحت فيه شريكة في تقويض كل القيم الإنسانية، بجرائم الإبادة والمجازر والفصل العنصري".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
فيما قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدةً أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".
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