https://sputnikarabic.ae/20240416/غانتس-إسرائيل-سترد-على-إيران-في-الوقت-والزمان-المناسبين-1088022407.html

غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الوقت والزمان المناسبين

غانتس: إسرائيل سترد على إيران في الوقت والزمان المناسبين

سبوتنيك عربي

صرح عضو "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بيني غانتس، أن إسرائيل سترد في الوقت والمكان وبالطريقة المناسبة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T15:39+0000

2024-04-16T15:39+0000

2024-04-16T15:39+0000

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيني غانتس، في إشارة إلى الهجوم الإيراني على بلاده ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، أن إسرائيل سترد على إيران في الوقت والزمان المناسبين.وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.وياتي هذا في وقت قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".وأكد رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن "الدور التخريبي لأمريكا وبعض الدول الغربية وتقاعس وعدم كفاءة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف رئيسي أن "الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل".كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره "للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي".

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