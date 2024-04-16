خبير بريطاني: بعض ألوية القوات الأوكرانية ترفض الانصياع لسيرسكي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-بريطاني-بعض-ألوية-القوات-الأوكرانية-ترفض-الانصياع-لسيرسكي-1088027897.html
خبير بريطاني: بعض ألوية القوات الأوكرانية ترفض الانصياع لسيرسكي
خبير بريطاني: بعض ألوية القوات الأوكرانية ترفض الانصياع لسيرسكي
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت قريبة سابقًا من الجنرال فاليري زالوجني، ترفض الآن تنفيذ أوامر القائد... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T20:36+0000
2024-04-16T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال ميركوريس على قناته في "يوتيوب": "يبدو أن هناك أزمة تتطور بين الجنرال سيرسكي وبعض الوحدات في النظام العسكري الأوكراني. يبدو أننا نتحدث عن الوحدات الأكثر إيديولوجية التي كانت في السابق قريبة من الجنرال زالوجني، هذه الوحدات لا تريد الانصياع لأوامر سيرسكي".وتابع ميركوريس أن الأمر كان مشابهًا من جانب اللواء الثالث، الذي رفض اتباع أمر الهجوم المضاد في منطقة أفدييفكا عندما أرسلهم سيرسكي إلى هناك.وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" يوم الأحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240416/فراغ-عسكري-أوكراني-في-تشاسوف-يار-وزيلينسكي-يوقع-قانونا-لزيادة-التعبئة-1088016976.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-ما-يحدث-بالقرب-من-تشاسوف-يار-1088024669.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

خبير بريطاني: بعض ألوية القوات الأوكرانية ترفض الانصياع لسيرسكي

20:36 GMT 16.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت قريبة سابقًا من الجنرال فاليري زالوجني، ترفض الآن تنفيذ أوامر القائد الأعلى ألكسندر سيرسكي.
وقال ميركوريس على قناته في "يوتيوب": "يبدو أن هناك أزمة تتطور بين الجنرال سيرسكي وبعض الوحدات في النظام العسكري الأوكراني. يبدو أننا نتحدث عن الوحدات الأكثر إيديولوجية التي كانت في السابق قريبة من الجنرال زالوجني، هذه الوحدات لا تريد الانصياع لأوامر سيرسكي".
وأشار ميركوريس إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية يواجه عصيانًا من عدد من الوحدات، وظهرت أخيرا معلومات عن حل اللواء 67، بسبب عصيانه المنتظم.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
فراغ عسكري أوكراني في تشاسوف يار وزيلينسكي يوقع قانونا لزيادة التعبئة
13:23 GMT
وتابع ميركوريس أن الأمر كان مشابهًا من جانب اللواء الثالث، الذي رفض اتباع أمر الهجوم المضاد في منطقة أفدييفكا عندما أرسلهم سيرسكي إلى هناك.
وختم ميركوريس، بالقول: "لقد رفضوا إعادة الانتشار في تشاسوف يار، ويعملون بشكل متزايد كقوة منفصلة، ​​ووردت هذا الصباح تقارير تفيد بأن سيرسكي قرر أيضًا حل لواء الهجوم الثالث وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا".
وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" يوم الأحد.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني سابق يكشف ما يحدث بالقرب من تشاسوف يار
17:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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