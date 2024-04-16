https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-بريطاني-بعض-ألوية-القوات-الأوكرانية-ترفض-الانصياع-لسيرسكي-1088027897.html

خبير بريطاني: بعض ألوية القوات الأوكرانية ترفض الانصياع لسيرسكي

خبير بريطاني: بعض ألوية القوات الأوكرانية ترفض الانصياع لسيرسكي

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت قريبة سابقًا من الجنرال فاليري زالوجني، ترفض الآن تنفيذ أوامر القائد... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T20:36+0000

2024-04-16T20:36+0000

2024-04-16T20:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال ميركوريس على قناته في "يوتيوب": "يبدو أن هناك أزمة تتطور بين الجنرال سيرسكي وبعض الوحدات في النظام العسكري الأوكراني. يبدو أننا نتحدث عن الوحدات الأكثر إيديولوجية التي كانت في السابق قريبة من الجنرال زالوجني، هذه الوحدات لا تريد الانصياع لأوامر سيرسكي".وتابع ميركوريس أن الأمر كان مشابهًا من جانب اللواء الثالث، الذي رفض اتباع أمر الهجوم المضاد في منطقة أفدييفكا عندما أرسلهم سيرسكي إلى هناك.وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" يوم الأحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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أخبار أوكرانيا, روسيا