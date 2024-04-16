خبير جزائري يحذر من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sputnikarabic.ae/20240416/خبير-جزائري-يحذر-من-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-الطاقة-1088023337.html
خبير جزائري يحذر من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة
خبير جزائري يحذر من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
حذر خبير الطاقة الجزائري، أحمد طرطار، اليوم الثلاثاء، من تأثيرات التوترات الجيوسياسية والدولية على أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T15:53+0000
2024-04-16T15:53+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التهديدات والتغيرات الحالية تدفع نحو ارتفاع أسعار النفط، إذ يمكن أن ترتفع لنحو 100 دولار، في ظل التوقعات باستمرار التوترات في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار الطاقة".ولفت إلى أن "السعي لاستقرار الوضع يحتاج لبعض الوقت، يمكن أن يستمر معها ارتفاع الأسعار، وفي حال اندلاع مواجهات أكبر أو استمرار التوترات لفترة أطول، يمكن أن ترتفع لأكثر من 100 دولار، للبرميل الواحد من خام برنت".وشدد على أن "زيادة التوترات واستمرارها يزيد المخاوف بشأن عمليات الإمداد، بما ينعكس على الأسعار ويدفع نحو عدم استقرار على مستوى كبير".وأظهرت بيانات التداول، أمس الاثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.وبحلول من الساعة 1.16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بنسبة 0.357 بالمئة إلى 90.48 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.28 بالمئة إلى 85.69دولار للبرميل.وشنت إيران، السبت الماضي، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، أن "الخطأ الكبير الذي ارتكبه الصهاينة خلال جريمتهم في دمشق يتمثل في فتحهم المجال أمام إيران لاختبار قوتها العسكرية".وقال باقري كني، إن "على الصهاينة ألا يرتكبوا الخطأ الثاني، لأن الرد الإيراني سيكون أشد وأقوى وأوسع نطاقا، فهذه المرة لن تكون أمامهم فرصة لـ 12 يوماً".وأضاف أن "إيران عندما قررت الحفاظ على مصالحها عبر معاقبة الصهاينة خططت أيضاً لخباثتهم المستقبلية"، مؤكدا أن "الرد الإيراني سيكون في أقل من بضع ثوان".
https://sputnikarabic.ae/20240415/ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-بعد-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1087977473.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبراء-أسواق-الطاقة-مهددة-بشكل-كبير-مع-استمرار-الصراع-واستهداف-الحقول-وارد-1087993267.html
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حصري, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
حصري, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

خبير جزائري يحذر من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة

15:53 GMT 16.04.2024
© Sputnik . / Victor Filatov / الانتقال إلى بنك الصورالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
النفط
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حذر خبير الطاقة الجزائري، أحمد طرطار، اليوم الثلاثاء، من تأثيرات التوترات الجيوسياسية والدولية على أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التهديدات والتغيرات الحالية تدفع نحو ارتفاع أسعار النفط، إذ يمكن أن ترتفع لنحو 100 دولار، في ظل التوقعات باستمرار التوترات في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار الطاقة".
ولفت إلى أن "السعي لاستقرار الوضع يحتاج لبعض الوقت، يمكن أن يستمر معها ارتفاع الأسعار، وفي حال اندلاع مواجهات أكبر أو استمرار التوترات لفترة أطول، يمكن أن ترتفع لأكثر من 100 دولار، للبرميل الواحد من خام برنت".
ويرى خبير الطاقة الجزائري أن "ارتفاع تكاليف التأمين في ظل التوترات في الممرات المائية ينعكس على الأسعار، في الوقت الي تسعى فيه "أوبك بلس" للإبقاء على استقرار الأسعار".
وشدد على أن "زيادة التوترات واستمرارها يزيد المخاوف بشأن عمليات الإمداد، بما ينعكس على الأسعار ويدفع نحو عدم استقرار على مستوى كبير".
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
أمس, 04:17 GMT
وأظهرت بيانات التداول، أمس الاثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وبحلول من الساعة 1.16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بنسبة 0.357 بالمئة إلى 90.48 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.28 بالمئة إلى 85.69دولار للبرميل.
وشنت إيران، السبت الماضي، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
إنتاج النفط في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد
أمس, 14:39 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، أن "الخطأ الكبير الذي ارتكبه الصهاينة خلال جريمتهم في دمشق يتمثل في فتحهم المجال أمام إيران لاختبار قوتها العسكرية".
وقال باقري كني، إن "على الصهاينة ألا يرتكبوا الخطأ الثاني، لأن الرد الإيراني سيكون أشد وأقوى وأوسع نطاقا، فهذه المرة لن تكون أمامهم فرصة لـ 12 يوماً".
وأضاف أن "إيران عندما قررت الحفاظ على مصالحها عبر معاقبة الصهاينة خططت أيضاً لخباثتهم المستقبلية"، مؤكدا أن "الرد الإيراني سيكون في أقل من بضع ثوان".
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