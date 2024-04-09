https://sputnikarabic.ae/20240409/الرئيس-الصيني-مستعدون-للتعاون-الوثيق-مع-روسيا-1087841766.html
الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا
الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T11:48+0000
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2024-04-09T11:48+0000
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وقال الرئيس شي جين بينغ نقلا عن تلفزيون الصين المركزي: "لقد أولت الصين دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا على أساس ثنائي، فضلا عن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون".وأشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية أكبر وتوحيد دول الجنوب العالمي، بالاعتماد على روح المساواة والانفتاح والشفافية والشمول، وتعزيز التغييرات في نظام الحوكمة العالمية.وأضاف الرئيس شي جين بينغ: "الصين تدعم الشعب الروسي في اختيار طريق التنمية الذي يتوافق مع الحقائق الواقعة الوطنية للبلاد، كما تدعم روسيا في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار".واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدينوتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/الرئيس-الصيني--يستقبل-لافروف-خلال-زيارته-إلى-بكين--1087836944.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/شي-جين-بينغ-خلال-اجتماعه-مع-لافروف-بكين-وموسكو-سلكتا-طريق-التعايش-السلمي-1087837683.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.
وقال الرئيس شي جين بينغ نقلا عن تلفزيون الصين المركزي: "لقد أولت الصين دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا على أساس ثنائي، فضلا عن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون".
وأشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية أكبر وتوحيد دول الجنوب العالمي، بالاعتماد على روح المساواة والانفتاح والشفافية والشمول، وتعزيز التغييرات في نظام الحوكمة العالمية.
وأضاف الرئيس شي جين بينغ: "الصين تدعم الشعب الروسي في اختيار طريق التنمية الذي يتوافق مع الحقائق الواقعة الوطنية للبلاد، كما تدعم روسيا في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار".
واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.
ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.
ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده
، بحسب ما أعلنت موسكو.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.