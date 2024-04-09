الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
30 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240409/الرئيس-الصيني-مستعدون-للتعاون-الوثيق-مع-روسيا-1087841766.html
الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا
الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T11:48+0000
2024-04-09T11:48+0000
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وقال الرئيس شي جين بينغ نقلا عن تلفزيون الصين المركزي: "لقد أولت الصين دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا على أساس ثنائي، فضلا عن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون".وأشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية أكبر وتوحيد دول الجنوب العالمي، بالاعتماد على روح المساواة والانفتاح والشفافية والشمول، وتعزيز التغييرات في نظام الحوكمة العالمية.وأضاف الرئيس شي جين بينغ: "الصين تدعم الشعب الروسي في اختيار طريق التنمية الذي يتوافق مع الحقائق الواقعة الوطنية للبلاد، كما تدعم روسيا في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار".واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدينوتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/الرئيس-الصيني--يستقبل-لافروف-خلال-زيارته-إلى-بكين--1087836944.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/شي-جين-بينغ-خلال-اجتماعه-مع-لافروف-بكين-وموسكو-سلكتا-طريق-التعايش-السلمي-1087837683.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا

11:48 GMT 09.04.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين.
وقال الرئيس شي جين بينغ نقلا عن تلفزيون الصين المركزي: "لقد أولت الصين دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية، وهي مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا على أساس ثنائي، فضلا عن تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون".
وأشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية أكبر وتوحيد دول الجنوب العالمي، بالاعتماد على روح المساواة والانفتاح والشفافية والشمول، وتعزيز التغييرات في نظام الحوكمة العالمية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
لافروف ينقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ... فيديو
08:18 GMT
وأضاف الرئيس شي جين بينغ: "الصين تدعم الشعب الروسي في اختيار طريق التنمية الذي يتوافق مع الحقائق الواقعة الوطنية للبلاد، كما تدعم روسيا في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الاجتماعي والاستقرار".
واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.
ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة التهاني على نتائج الانتخابات.
الرئيس الصيني يصل إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
شي جين بينغ خلال اجتماعه مع لافروف: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي
08:57 GMT
ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.
لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين

وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.

وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
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