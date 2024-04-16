https://sputnikarabic.ae/20240416/ضابط-أمريكي-سابق-لا-شيء-يمكن-أن-يوقف-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1088022791.html

ضابط أمريكي سابق: لا شيء يمكن أن يوقف القوات الروسية في أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق: لا شيء يمكن أن يوقف القوات الروسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن القوات الروسية يمكنها أن تتقدم بهدوء في أوكرانيا ولا شيء يمكن أن يوقفها. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T15:40+0000

2024-04-16T15:40+0000

2024-04-16T15:40+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ماكغفرن خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "التقى بوتين مع رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو، وكان لافتاً أنه تحدث عن الاستعداد للمفاوضات. روسيا لديها الإمكانيات للمضي قدماً، والآن ليس هناك ما يقف في طريقهم".وأشار ماكغفرن إلى أنه تحدث مراراً عن استحالة تغيير توجه موسكو نحو النصر في أوكرانيا.ولفت ماكغفرن إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الأفراد، لذلك حتى لو قامت أمريكا بنقل الأسلحة الآن، فإن هذا لن يغير الوضع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

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