https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-أعضاء-مجلس-الوزراء-الحربي-الإسرائيلي-لا-يثقون-ببعضهم-بعضا-1088037262.html

إعلام: أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لا يثقون ببعضهم بعضا

إعلام: أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لا يثقون ببعضهم بعضا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صراع مع وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" بيني غانتس، وأن... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T09:43+0000

2024-04-17T09:43+0000

2024-04-17T09:43+0000

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وقالت الصحيفة: "لقد مر أكثر من نصف عام منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم تَهزم إسرائيل "حماس" بعد في قطاع غزة. هذه الحقيقة تثير غضب العديد من الإسرائيليين، الذين ينتظرون تحقيق الوعد المتكرر من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "النصر الكامل على حماس".وأوضحت الصحيفة أن "الزعماء الثلاثة يختلفون حول أكبر القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها، كيفية شن هجوم عسكري حاسم، وكيفية تحرير الرهائن من أسر حماس وكيفية إدارة قطاع غزة "في اليوم التالي" للحرب".ونقلت الصحيفة عن غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، قوله: "انعدام الثقة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة واضح للغاية وبالغ الأهمية".أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية التوتر بين إسرائيل وإيرانوتزعم صحيفة "وول ستريت جورنال" أن نتنياهو يحاول بشكل متزايد إدارة الحرب بنفسه، فيما يبدو أن غالانت وغانتس يحاولان "فصل" نتنياهو عن القرارات المتعلقة بالحرب".وقال راز زيميت، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، للصحيفة، إن "خطر سوء التقدير مرتفع للغاية. نحن في بداية مرحلة خطيرة للغاية في الصراع الإيراني الإسرائيلي".بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسطويزعم التقرير أيضا أن غالانت يعتبر الأكثر تشددًا بين أعضاء حكومة الحرب الذين أيدوا حربا وقائية ضد لبنان ولكنهم أرادوا أيضا "التحالف" مع الولايات المتحدة.وقال أمير أفيفي، مؤسس حزب "الأمنيون"، للصحيفة إنه "من الصعب للغاية على رئيس الوزراء أن يجعل الجيش يفعل ما يريد إذا لم ينحَز وزير الدفاع إليه. وعدم التوافق يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنتنياهو".ووفقا للصحيفة أيضًا فإن غانتس وغالانت "بالكاد تحدثا مع بعضهما بعضا" لأكثر من عقد من الزمن، قبل انضمامهما إلى حكومة الحرب.نتنياهو: إيران تقف خلف "حماس" وجهات أخرى ولكننا مصممون على تحقيق النصر في جميع الساحات

https://sputnikarabic.ae/20240416/نتنياهو-إيران-تقف-خلف-حماس-وجهات-أخرى-ولكننا-مصممون-على-تحقيق-النصر-في-جميع-الساحات-1088010950.html

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى