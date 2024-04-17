إعلام: أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لا يثقون ببعضهم بعضا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-أعضاء-مجلس-الوزراء-الحربي-الإسرائيلي-لا-يثقون-ببعضهم-بعضا-1088037262.html
إعلام: أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لا يثقون ببعضهم بعضا
إعلام: أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لا يثقون ببعضهم بعضا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صراع مع وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" بيني غانتس، وأن... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T09:43+0000
2024-04-17T09:43+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b021604683163704fa0273c4a04a7ab0.jpg
وقالت الصحيفة: "لقد مر أكثر من نصف عام منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم تَهزم إسرائيل "حماس" بعد في قطاع غزة. هذه الحقيقة تثير غضب العديد من الإسرائيليين، الذين ينتظرون تحقيق الوعد المتكرر من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "النصر الكامل على حماس".وأوضحت الصحيفة أن "الزعماء الثلاثة يختلفون حول أكبر القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها، كيفية شن هجوم عسكري حاسم، وكيفية تحرير الرهائن من أسر حماس وكيفية إدارة قطاع غزة "في اليوم التالي" للحرب".ونقلت الصحيفة عن غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، قوله: "انعدام الثقة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة واضح للغاية وبالغ الأهمية".أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية التوتر بين إسرائيل وإيرانوتزعم صحيفة "وول ستريت جورنال" أن نتنياهو يحاول بشكل متزايد إدارة الحرب بنفسه، فيما يبدو أن غالانت وغانتس يحاولان "فصل" نتنياهو عن القرارات المتعلقة بالحرب".وقال راز زيميت، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، للصحيفة، إن "خطر سوء التقدير مرتفع للغاية. نحن في بداية مرحلة خطيرة للغاية في الصراع الإيراني الإسرائيلي".بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسطويزعم التقرير أيضا أن غالانت يعتبر الأكثر تشددًا بين أعضاء حكومة الحرب الذين أيدوا حربا وقائية ضد لبنان ولكنهم أرادوا أيضا "التحالف" مع الولايات المتحدة.وقال أمير أفيفي، مؤسس حزب "الأمنيون"، للصحيفة إنه "من الصعب للغاية على رئيس الوزراء أن يجعل الجيش يفعل ما يريد إذا لم ينحَز وزير الدفاع إليه. وعدم التوافق يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنتنياهو".ووفقا للصحيفة أيضًا فإن غانتس وغالانت "بالكاد تحدثا مع بعضهما بعضا" لأكثر من عقد من الزمن، قبل انضمامهما إلى حكومة الحرب.نتنياهو: إيران تقف خلف "حماس" وجهات أخرى ولكننا مصممون على تحقيق النصر في جميع الساحات
https://sputnikarabic.ae/20240416/نتنياهو-إيران-تقف-خلف-حماس-وجهات-أخرى-ولكننا-مصممون-على-تحقيق-النصر-في-جميع-الساحات-1088010950.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e82c5e18c7ce9de31b8e70f4f3850dea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى

إعلام: أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لا يثقون ببعضهم بعضا

09:43 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صراع مع وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" بيني غانتس، وأن الخلافات تؤثر على سير الحرب.
وقالت الصحيفة: "لقد مر أكثر من نصف عام منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم تَهزم إسرائيل "حماس" بعد في قطاع غزة. هذه الحقيقة تثير غضب العديد من الإسرائيليين، الذين ينتظرون تحقيق الوعد المتكرر من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "النصر الكامل على حماس".

وأشارت إلى أن "الجمهور الإسرائيلي "منقسم بشدة" بشأن مسألة كيفية الانتصار في الحرب في قطاع غزة، كما هو الحال بالنسبة للأعضاء الثلاثة الكبار في الحرب، الحكومة، نتنياهو وغالانت وغانتس".

وأوضحت الصحيفة أن "الزعماء الثلاثة يختلفون حول أكبر القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها، كيفية شن هجوم عسكري حاسم، وكيفية تحرير الرهائن من أسر حماس وكيفية إدارة قطاع غزة "في اليوم التالي" للحرب".

وتابعت: "يتعين على الثلاثة أيضًا اتخاذ أحد أكبر القرارات التي واجهتها إسرائيل على الإطلاق، كيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على الأراضي الإسرائيلية. ويُزعم أن الصراع على السلطة بين القادة قد يؤثر على مسألة ما إذا كان القتال في قطاع غزة سيتطور إلى صراع إقليمي أوسع ضد إيران، وهو الحدث الذي سيغير النظام الجيوسياسي للشرق الأوسط ويشكل العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لعقود قادمة".

ونقلت الصحيفة عن غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، قوله: "انعدام الثقة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة واضح للغاية وبالغ الأهمية".
أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية التوتر بين إسرائيل وإيران
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
نتنياهو: إيران تقف خلف "حماس" وجهات أخرى ولكننا مصممون على تحقيق النصر في جميع الساحات
أمس, 11:11 GMT
وتزعم صحيفة "وول ستريت جورنال" أن نتنياهو يحاول بشكل متزايد إدارة الحرب بنفسه، فيما يبدو أن غالانت وغانتس يحاولان "فصل" نتنياهو عن القرارات المتعلقة بالحرب".
وقال راز زيميت، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، للصحيفة، إن "خطر سوء التقدير مرتفع للغاية. نحن في بداية مرحلة خطيرة للغاية في الصراع الإيراني الإسرائيلي".
بوتين ورئيسي يحددان السبب الجذري لأحداث الشرق الأوسط

وأشارت الصحيفة إلى إن غانتس أراد في السابق إقالة نتنياهو من رئاسة الوزراء، وأنه دعا إلى إجراء انتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما يشير إلى عزوف ناخبي حزبه عن أدائه في الحكومة.

ويزعم التقرير أيضا أن غالانت يعتبر الأكثر تشددًا بين أعضاء حكومة الحرب الذين أيدوا حربا وقائية ضد لبنان ولكنهم أرادوا أيضا "التحالف" مع الولايات المتحدة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين للصحيفة فإن نتنياهو يفكر في تعيين شخص يكون مسؤولاً عن التحكم في المساعدات الإنسانية والإمدادات التي تدخل قطاع غزة، وسيكون مسؤولاً مباشرة أمام مكتب رئيس الوزراء، متجاوزًا وزير الدفاع غالانت.

وقال أمير أفيفي، مؤسس حزب "الأمنيون"، للصحيفة إنه "من الصعب للغاية على رئيس الوزراء أن يجعل الجيش يفعل ما يريد إذا لم ينحَز وزير الدفاع إليه. وعدم التوافق يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنتنياهو".
ووفقا للصحيفة أيضًا فإن غانتس وغالانت "بالكاد تحدثا مع بعضهما بعضا" لأكثر من عقد من الزمن، قبل انضمامهما إلى حكومة الحرب.
نتنياهو: إيران تقف خلف "حماس" وجهات أخرى ولكننا مصممون على تحقيق النصر في جميع الساحات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала