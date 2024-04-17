"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
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مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/النقد-الدولي-يتوقع-نمو-الدين-العالمي-إلى-نحو-94-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-2024-1088048107.html
"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
سبوتنيك عربي
أفاد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام العالمي إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T14:12+0000
2024-04-17T14:12+0000
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سبوتنيك. وأضاف التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام في روسيا 20.8% هذا العام، مقارنة بـ 19.7% في العام السابق، وفي عام 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الرقم إلى 21.9%، وفي عام 2029 سيصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي تقريره السابق للمراقبة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في روسيا إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و21.7 في عام 2025.وعلى الصعيد الأوروبي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام لمنطقة اليورو إلى 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.كما توقع التقرير أن يتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 134% تقريبًا في عام 2029.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، صرحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية.وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه"، وأشارت كوزاك إلى أن مصادرة الغرب للأصول السيادية الروسية يحمل مخاطر على النظام النقدي الدولي، وتابعت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20240307/لماذا-تصر-مصر-على-قرض-صندوق-النقد-رغم-مليارات-صفقة-رأس-الحكمة--1086759121.html
https://sputnikarabic.ae/20231228/تونس-قيس-سعيد-يتحدى-صندوق-النقد-الدولي-مرة-أخرى-1084517559.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, روسيا, صندوق النقد الدولي
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, روسيا, صندوق النقد الدولي

"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

14:12 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
أفاد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام العالمي إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 98.8% في عام 2029.
سبوتنيك. وأضاف التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام في روسيا 20.8% هذا العام، مقارنة بـ 19.7% في العام السابق، وفي عام 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الرقم إلى 21.9%، وفي عام 2029 سيصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تقريره السابق للمراقبة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في روسيا إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و21.7 في عام 2025.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
لماذا تصر مصر على قرض صندوق النقد الدولي رغم مليارات صفقة "رأس الحكمة"؟
7 مارس, 11:46 GMT
وعلى الصعيد الأوروبي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام لمنطقة اليورو إلى 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.
كما توقع التقرير أن يتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 134% تقريبًا في عام 2029.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
تونس.. قيس سعيد يتحدى صندوق النقد الدولي مرة أخرى
28 ديسمبر 2023, 08:39 GMT
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، صرحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية.
وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه"، وأشارت كوزاك إلى أن مصادرة الغرب للأصول السيادية الروسية يحمل مخاطر على النظام النقدي الدولي، وتابعت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".
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