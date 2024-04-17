https://sputnikarabic.ae/20240417/النقد-الدولي-يتوقع-نمو-الدين-العالمي-إلى-نحو-94-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-2024-1088048107.html
"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
سبوتنيك عربي
أفاد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام العالمي إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T14:12+0000
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سبوتنيك. وأضاف التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام في روسيا 20.8% هذا العام، مقارنة بـ 19.7% في العام السابق، وفي عام 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الرقم إلى 21.9%، وفي عام 2029 سيصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي تقريره السابق للمراقبة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في روسيا إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و21.7 في عام 2025.وعلى الصعيد الأوروبي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام لمنطقة اليورو إلى 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.كما توقع التقرير أن يتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 134% تقريبًا في عام 2029.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، صرحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية.وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه"، وأشارت كوزاك إلى أن مصادرة الغرب للأصول السيادية الروسية يحمل مخاطر على النظام النقدي الدولي، وتابعت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".
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https://sputnikarabic.ae/20231228/تونس-قيس-سعيد-يتحدى-صندوق-النقد-الدولي-مرة-أخرى-1084517559.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, روسيا, صندوق النقد الدولي
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, روسيا, صندوق النقد الدولي
"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
أفاد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام العالمي إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 98.8% في عام 2029.
سبوتنيك. وأضاف التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام في روسيا 20.8% هذا العام، مقارنة بـ 19.7% في العام السابق، وفي عام 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الرقم إلى 21.9%، وفي عام 2029 سيصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تقريره السابق للمراقبة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في روسيا إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و21.7 في عام 2025.
وعلى الصعيد الأوروبي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام لمنطقة اليورو إلى 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.
كما توقع التقرير أن يتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 134% تقريبًا في عام 2029.
28 ديسمبر 2023, 08:39 GMT
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، صرحت مديرة الاتصالات
في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية.
وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه"، وأشارت كوزاك إلى أن مصادرة الغرب للأصول السيادية الروسية يحمل مخاطر على النظام النقدي الدولي، وتابعت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".