https://sputnikarabic.ae/20240417/النقد-الدولي-يتوقع-نمو-الدين-العالمي-إلى-نحو-94-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-2024-1088048107.html

"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

"النقد الدولي" يتوقع نمو الدين العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

سبوتنيك عربي

أفاد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام العالمي إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T14:12+0000

2024-04-17T14:12+0000

2024-04-17T14:12+0000

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سبوتنيك. وأضاف التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام في روسيا 20.8% هذا العام، مقارنة بـ 19.7% في العام السابق، وفي عام 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الرقم إلى 21.9%، وفي عام 2029 سيصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي تقريره السابق للمراقبة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في روسيا إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و21.7 في عام 2025.وعلى الصعيد الأوروبي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام لمنطقة اليورو إلى 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.كما توقع التقرير أن يتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى 134% تقريبًا في عام 2029.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، صرحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية.وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه"، وأشارت كوزاك إلى أن مصادرة الغرب للأصول السيادية الروسية يحمل مخاطر على النظام النقدي الدولي، وتابعت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".

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