عربي
لافروف لـ"سبوتنيك": استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231228/تونس-قيس-سعيد-يتحدى-صندوق-النقد-الدولي-مرة-أخرى-1084517559.html
تونس.. قيس سعيد يتحدى صندوق النقد الدولي مرة أخرى
تونس.. قيس سعيد يتحدى صندوق النقد الدولي مرة أخرى
رفع الرئيس التونسي قيس سعيد "الفيتو" أمام ما يصفه بـ"الإملاءات الخارجية" لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T08:39+0000
2023-12-28T08:39+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
وهذا هو "الفيتو" الثاني الذي يرفعه سعيد ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لتسريح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.وخلال زيارة أداها، الثلاثاء، إلى مصنع الفولاذ بمحافظة بنزرت (شمالي تونس)، أكد سعيّد أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، معتبرا أن هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس.وانتقد قيس سعيد سعي الحكومات المتعاقبة إلى بيع عدد من المنشآت العمومية لفائدة الخواص والتفويت فيها إلى الأجانب، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.وأضاف: "من يتحدث عن الإنقاذ عليه أن ينقذ مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية لا أن يقف أمام المسرح ويتحدث"، مضيفا: "الدولة يجب أن تكون اجتماعية ومؤسساتنا ليست للتفريط".وفي يونيو/حزيران الماضي، عبر الرئيس التونسي عن رفض بلاده لشروط صندوق النقد الدولي، التي قال إنها بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"، وأنها "ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".وقبل ذلك، رفض سعيد رفع الدعم الذي يعد من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ترفض "الخضوع لأي إملاءات خارجية".ويرى خبراء أن هذا الرفض يجدد القطيعة بين تونس وصندوق النقد الدولي ويزيد من ارتفاع جبل الجليد بينهما ويعزز فرضية عدم حصول تونس على حزمة إنقاذ مالية متعثرة منذ أكثر من عام.رفض يعمق القطيعة مع صندوق النقدفي هذا السياق، قال الخبير المالي محمد صالح الجنايدي، لـ "سبوتنيك"، إن رئيس الجمهورية محق في عدم التفويت في المؤسسات العمومية رغم الصعوبات المالية التي تواجهها.وأضاف أنه يمكن العمل على تحسين وضعية هذه المؤسسات وإنقاذها من شبح الإفلاس، من خلال عقد شراكات مع قطاعات خارجية قادرة على إحيائها.ويرى الجنادي أن هذا الرفض رغم وجاهته، فإنه سيفتح قطيعة جديدة مع صندوق النقد الدولي ومع المانحين الدوليين الذين طالبوا بالتفويت في هذه المؤسسات كشرط أساسي لتقديم تمويل لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار، إلى جانب شروط أخرى.وشدد الخبير المالي على أن دور الصندوق هو تعديل الوضعية الاقتصادية للبلدان التي تواجه صعوبات مالية وتباطؤ في تحقيق النمو، وليس إكراهها على تنفيذ إجراءات بضريبة اجتماعية قاسية.واعتبر الجنايدي أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنسبة فائدة في حدود 1 في المائة هو حل، ولكن "الشروط التقليدية" التي يفرضها أثبتت فشلها الذريع في العديد من البلدان، على غرار لبنان الذي تفاقمت هشاشته الاقتصادية.ويرى الجنايدي أن العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي تحولت إلى علاقة غير متعادلة ويطغى عليها الابتزاز ومقايضة الإصلاحات بالدعم المالي.مؤسسات مفلسةويقر أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف رضا الشكندالي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه المؤسسات باتت تشكل عبئا على ميزانية الدولة التونسية.وأوضح: "قبل عقود كانت هذه المؤسسات تسهم في تمويل ميزانية الدولة وتقدّم خدمات وسلعا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، ولكنها الآن باتت تمتص من جيوب التونسيين، على اعتبار أنها أصبحت تحصل على دعم من الدولة".وقال الشكندالي إن من بين الأسباب التي أوصلت إلى إفلاس هذه المؤسسات هو سوء التصرف في المال العام من خلال حجم الانتدابات المهول الذي يفوق طاقتها التشغيلية.وأضاف أن تضخم الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون بدفع نقابي زاد من تعقيد الوضع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية محق في حديثه عن وجود ملف فساد من الجانب السياسي والنقابي والإداري.ويرى الشكندالي أن عملية التفويت لا يجب أن تشمل المؤسسات الحيوية المملوكة للدولة، مضيفا: "لكن يمكن بيع المؤسسات التي تقل فيها حصة أسهم الدولة عن 5 في المائة واستغلال مرابيحها في حوكمة المنشآت الاستراتيجية في البلاد".غياب للحلولوقال وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن بقاء المؤسسات العمومية على ملك الشعب التونسي هو هدف مشروع ولا يمكن مناقشته.وأشار كرشيد إلى أن الإشكال المطروح هو كيفية الحفاظ على هذه المؤسسات التي يواجه أغلبها شبح الإفلاس، بعيدا عن فكرة التفويت.وتابع: "بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى إفلاسها سواء كان ذلك بسوء نية أو بسبب الإهمال أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن الأصل هو تقديم الحلول لهذه الإشكاليات".ودعا كرشيد رئيس الجمهورية والحكومة إلى عدم الاكتفاء بمعاينة الوضع وتقديم حلول عملية لإنقاذ هذه المؤسسات وجعلها قادرة على المنافسة الوطنية والعالمية، في ظل السوق التجارية التي أصبحت أكثر انفتاحا.ويشير التقرير السنوي الأخير للبنك الأفريقي للتنمية الصادر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت إلى 9.8 مليار دينار سنة 2021، مقابل 6 مليار دينار سنة 2019.
https://sputnikarabic.ae/20231002/هل-تقف-واشنطن-وراء-تعطل-توصل-تونس-إلى-اتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-1081601996.html
https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-التونسية-بشأن-التوترات-مع-صندوق-النقد-الدولي-لدينا-قنوات-مفتوحة-للمناقشة-والشراكة-1081415583.html
https://sputnikarabic.ae/20230520/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تحث-صندوق-النقد-الدولي-على-اتباع-نهج-عملي-لإنقاذ-تونس-1077248972.html
https://sputnikarabic.ae/20230603/الرئيس-التونسي-شروط-صندوق-النقد-بمثابة-عود-ثقاب-يشتعل-إلى-جانب-مواد-شديدة-الانفجار-1077712518.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/سيناتور-إيطالي-يدعو-أوروبا-وصندوق-النقد-الدولي-إلى-دعم-تونس-فورا-1074947432.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, صندوق النقد الدولي
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, صندوق النقد الدولي

تونس.. قيس سعيد يتحدى صندوق النقد الدولي مرة أخرى

08:39 GMT 28.12.2023
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
حصري
رفع الرئيس التونسي قيس سعيد "الفيتو" أمام ما يصفه بـ"الإملاءات الخارجية" لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
وهذا هو "الفيتو" الثاني الذي يرفعه سعيد ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لتسريح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وخلال زيارة أداها، الثلاثاء، إلى مصنع الفولاذ بمحافظة بنزرت (شمالي تونس)، أكد سعيّد أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، معتبرا أن هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
هل تقف واشنطن وراء تعطل توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
2 أكتوبر, 15:48 GMT
وانتقد قيس سعيد سعي الحكومات المتعاقبة إلى بيع عدد من المنشآت العمومية لفائدة الخواص والتفويت فيها إلى الأجانب، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.
وأضاف: "من يتحدث عن الإنقاذ عليه أن ينقذ مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية لا أن يقف أمام المسرح ويتحدث"، مضيفا: "الدولة يجب أن تكون اجتماعية ومؤسساتنا ليست للتفريط".
وفي يونيو/حزيران الماضي، عبر الرئيس التونسي عن رفض بلاده لشروط صندوق النقد الدولي، التي قال إنها بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"، وأنها "ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".
وقبل ذلك، رفض سعيد رفع الدعم الذي يعد من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ترفض "الخضوع لأي إملاءات خارجية".
لافروف ونبيل عمار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
الخارجية التونسية بشأن التوترات مع صندوق النقد الدولي... لدينا قنوات مفتوحة للمناقشة والشراكة
26 سبتمبر, 12:21 GMT
ويرى خبراء أن هذا الرفض يجدد القطيعة بين تونس وصندوق النقد الدولي ويزيد من ارتفاع جبل الجليد بينهما ويعزز فرضية عدم حصول تونس على حزمة إنقاذ مالية متعثرة منذ أكثر من عام.

رفض يعمق القطيعة مع صندوق النقد

في هذا السياق، قال الخبير المالي محمد صالح الجنايدي، لـ "سبوتنيك"، إن رئيس الجمهورية محق في عدم التفويت في المؤسسات العمومية رغم الصعوبات المالية التي تواجهها.
وأضاف أنه يمكن العمل على تحسين وضعية هذه المؤسسات وإنقاذها من شبح الإفلاس، من خلال عقد شراكات مع قطاعات خارجية قادرة على إحيائها.
ويرى الجنادي أن هذا الرفض رغم وجاهته، فإنه سيفتح قطيعة جديدة مع صندوق النقد الدولي ومع المانحين الدوليين الذين طالبوا بالتفويت في هذه المؤسسات كشرط أساسي لتقديم تمويل لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار، إلى جانب شروط أخرى.
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
رئيسة الوزراء الإيطالية تحث صندوق النقد الدولي على اتباع نهج "عملي" لإنقاذ تونس
20 مايو, 11:14 GMT
وشدد الخبير المالي على أن دور الصندوق هو تعديل الوضعية الاقتصادية للبلدان التي تواجه صعوبات مالية وتباطؤ في تحقيق النمو، وليس إكراهها على تنفيذ إجراءات بضريبة اجتماعية قاسية.
واعتبر الجنايدي أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنسبة فائدة في حدود 1 في المائة هو حل، ولكن "الشروط التقليدية" التي يفرضها أثبتت فشلها الذريع في العديد من البلدان، على غرار لبنان الذي تفاقمت هشاشته الاقتصادية.
ويرى الجنايدي أن العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي تحولت إلى علاقة غير متعادلة ويطغى عليها الابتزاز ومقايضة الإصلاحات بالدعم المالي.

مؤسسات مفلسة

ويقر أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف رضا الشكندالي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه المؤسسات باتت تشكل عبئا على ميزانية الدولة التونسية.
وأوضح: "قبل عقود كانت هذه المؤسسات تسهم في تمويل ميزانية الدولة وتقدّم خدمات وسلعا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، ولكنها الآن باتت تمتص من جيوب التونسيين، على اعتبار أنها أصبحت تحصل على دعم من الدولة".
وقال الشكندالي إن من بين الأسباب التي أوصلت إلى إفلاس هذه المؤسسات هو سوء التصرف في المال العام من خلال حجم الانتدابات المهول الذي يفوق طاقتها التشغيلية.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"
3 يونيو, 20:19 GMT
وأضاف أن تضخم الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون بدفع نقابي زاد من تعقيد الوضع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية محق في حديثه عن وجود ملف فساد من الجانب السياسي والنقابي والإداري.
ويرى الشكندالي أن عملية التفويت لا يجب أن تشمل المؤسسات الحيوية المملوكة للدولة، مضيفا: "لكن يمكن بيع المؤسسات التي تقل فيها حصة أسهم الدولة عن 5 في المائة واستغلال مرابيحها في حوكمة المنشآت الاستراتيجية في البلاد".

غياب للحلول

وقال وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن بقاء المؤسسات العمومية على ملك الشعب التونسي هو هدف مشروع ولا يمكن مناقشته.
وأشار كرشيد إلى أن الإشكال المطروح هو كيفية الحفاظ على هذه المؤسسات التي يواجه أغلبها شبح الإفلاس، بعيدا عن فكرة التفويت.
البرلمان الإيطالي يبدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
سيناتور إيطالي يدعو أوروبا وصندوق النقد الدولي إلى دعم تونس فورا
20 مارس, 13:21 GMT
وتابع: "بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى إفلاسها سواء كان ذلك بسوء نية أو بسبب الإهمال أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن الأصل هو تقديم الحلول لهذه الإشكاليات".
ودعا كرشيد رئيس الجمهورية والحكومة إلى عدم الاكتفاء بمعاينة الوضع وتقديم حلول عملية لإنقاذ هذه المؤسسات وجعلها قادرة على المنافسة الوطنية والعالمية، في ظل السوق التجارية التي أصبحت أكثر انفتاحا.
ويشير التقرير السنوي الأخير للبنك الأفريقي للتنمية الصادر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت إلى 9.8 مليار دينار سنة 2021، مقابل 6 مليار دينار سنة 2019.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО РСЗО заряжают БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان وسط غزة.. صور وفيديوأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала