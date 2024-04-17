https://sputnikarabic.ae/20240417/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-خطة-أمريكية-شريرة-لأوكرانيا-1088046255.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأمريكية استخدمت أوكرانيا لمواجهة روسيا، وهي الآن مستعدة للتخلص منها. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:43+0000
2024-04-17T13:43+0000
2024-04-17T13:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "نحن نستخدمها كأداة لتنفيذ سياسة أكثر عالمية لإضعاف روسيا مثل أي أداة أخرى، نستخدمها (أوكرانيا ) حتى تنكسر، ثم نتخلى عنها. نحن الآن في عملية مراقبة كيفية التخلص من أوكرانيا المدمرة".وأضاف ريتر أن مثل هذه السياسة أدت إلى تدمير البلاد ومقتل العديد من الأوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-طول-خط-الجبهة-في-جمهورية-دونيتسك-1088041991.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأمريكية استخدمت أوكرانيا لمواجهة روسيا، وهي الآن مستعدة للتخلص منها.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "نحن نستخدمها كأداة لتنفيذ سياسة أكثر عالمية لإضعاف روسيا مثل أي أداة أخرى، نستخدمها (أوكرانيا ) حتى تنكسر، ثم نتخلى عنها. نحن الآن في عملية مراقبة كيفية التخلص من أوكرانيا المدمرة".
وشدد ريتر على أن الغرب كذّب على أوكرانيا منذ البداية، فلن يتم قبولها أبدًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، وكان هدف الولايات المتحدة هو جذب هذه الجمهورية السوفييتية السابقة إلى جانبها لاستخدامها بعد ذلك ضد روسيا.
وأضاف ريتر أن مثل هذه السياسة أدت إلى تدمير البلاد ومقتل العديد من الأوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.