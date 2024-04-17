ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240417/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-خطة-أمريكية-شريرة-لأوكرانيا-1088046255.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأمريكية استخدمت أوكرانيا لمواجهة روسيا، وهي الآن مستعدة للتخلص منها. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:43+0000
2024-04-17T13:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "نحن نستخدمها كأداة لتنفيذ سياسة أكثر عالمية لإضعاف روسيا مثل أي أداة أخرى، نستخدمها (أوكرانيا ) حتى تنكسر، ثم نتخلى عنها. نحن الآن في عملية مراقبة كيفية التخلص من أوكرانيا المدمرة".وأضاف ريتر أن مثل هذه السياسة أدت إلى تدمير البلاد ومقتل العديد من الأوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-طول-خط-الجبهة-في-جمهورية-دونيتسك-1088041991.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا

13:43 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأمريكية استخدمت أوكرانيا لمواجهة روسيا، وهي الآن مستعدة للتخلص منها.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "نحن نستخدمها كأداة لتنفيذ سياسة أكثر عالمية لإضعاف روسيا مثل أي أداة أخرى، نستخدمها (أوكرانيا ) حتى تنكسر، ثم نتخلى عنها. نحن الآن في عملية مراقبة كيفية التخلص من أوكرانيا المدمرة".

وشدد ريتر على أن الغرب كذّب على أوكرانيا منذ البداية، فلن يتم قبولها أبدًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، وكان هدف الولايات المتحدة هو جذب هذه الجمهورية السوفييتية السابقة إلى جانبها لاستخدامها بعد ذلك ضد روسيا.

وأضاف ريتر أن مثل هذه السياسة أدت إلى تدمير البلاد ومقتل العديد من الأوكرانيين.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على طول خط الجبهة في جمهورية دونيتسك
12:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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