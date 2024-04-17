https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-طول-خط-الجبهة-في-جمهورية-دونيتسك-1088041991.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على طول خط الجبهة في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على طول خط الجبهة في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على طول خط الجبهة في دونيتسك وتتقدم في جنوب دونيتسك. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T12:22+0000

2024-04-17T12:22+0000

2024-04-17T12:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من مواقعها على الجبهة الأمامية، وشنت هجمات على وحدات من لواء المشاة رقم 56، واللواءين الهجوميين 5 و79، والألوية الميكانيكية، 28، 30، و93، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أريخو فاسيلوفكا، وبلاغوداتنو وبوغدانوفكا وأندريفكا وكرديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 480 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و20 سيارة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع من طراز "إم-777" عيار 155 ملم أمريكيي الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية من طراز "أنكلاف-إن".وبلغت"خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 عسكريًا، ودبابة، وسيارتين، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم طراز "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم طراز "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محوري-أفدييفكا-وكوبيانسك-1088041193.html

https://sputnikarabic.ae/20240417/4-مدرعات-أوكرانية-تقع-في-حفرة-قنبلة-فيديو-1088039471.html

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