https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محوري-أفدييفكا-وكوبيانسك-1088041193.html

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على محوري أفدييفكا وكوبيانسك

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على محوري أفدييفكا وكوبيانسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T11:47+0000

2024-04-17T11:47+0000

2024-04-17T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة الآلية 57، والألوية الآلية 14 و54، والألوية الجوية 77 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".ولفت البيان إلى أن القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي -30"، ومحطتي استطلاع إلكترونيتين من طراز "بلاستون –3000"، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.وأشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق لينينسكوي ونوفوكالينوفو وبيرفومايسكي وأومانسكوي وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 330 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

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