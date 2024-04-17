https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محوري-أفدييفكا-وكوبيانسك-1088041193.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على محوري أفدييفكا وكوبيانسك
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على محوري أفدييفكا وكوبيانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T11:47+0000
2024-04-17T11:47+0000
2024-04-17T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة الآلية 57، والألوية الآلية 14 و54، والألوية الجوية 77 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".ولفت البيان إلى أن القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي -30"، ومحطتي استطلاع إلكترونيتين من طراز "بلاستون –3000"، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.وأشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق لينينسكوي ونوفوكالينوفو وبيرفومايسكي وأومانسكوي وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 330 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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روسيا
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على محوري أفدييفكا وكوبيانسك
11:47 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 12:04 GMT 17.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة الآلية 57، والألوية الآلية 14 و54، والألوية الجوية 77 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
ولفت البيان إلى أن القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي -30"، ومحطتي استطلاع إلكترونيتين من طراز "بلاستون –3000"، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.
وتابع البيان: "على اتجاه أفدييفكا، حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الآلية 24 و47 و59 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونيتيلوفو وكارلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق لينينسكوي ونوفوكالينوفو وبيرفومايسكي وأومانسكوي وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 330 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.