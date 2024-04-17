مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية
مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن مصر ترى كيفية التعامل مع تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T11:32+0000
2024-04-17T11:32+0000
اقتصاد
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وقال معيط لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعليقا على تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا: "نحن نرى كيفية حل هذه المشكلة".في الوقت ذاته، أشار وزير المالية المصري إلى أن القيود الغربية تؤثر في بعض الأحيان على عمل موسكو والقاهرة.وأشار معيط على وجه الخصوص إلى المناقشات الجارية حول مبادرة إنشاء مركز للحبوب في قناة السويس بين موسكو والقاهرة.ولفت إلى أن مصر تأمل في زيادة التجارة الثنائية مع روسيا.وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20240408/مصر-تراجع-التضخم-في-المناطق-الحضرية-إلى-333-1087793008.html
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اقتصاد, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
اقتصاد, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا

مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية

11:32 GMT 17.04.2024
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© unikassa.ru
تابعنا عبر
صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن مصر ترى كيفية التعامل مع تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وقال معيط لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعليقا على تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا: "نحن نرى كيفية حل هذه المشكلة".
في الوقت ذاته، أشار وزير المالية المصري إلى أن القيود الغربية تؤثر في بعض الأحيان على عمل موسكو والقاهرة.
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وأضاف أن البنكين المركزيين في مصر وروسيا يناقشان إمكانية البدء في قبول بطاقة "مير" في مصر.

وأشار معيط على وجه الخصوص إلى المناقشات الجارية حول مبادرة إنشاء مركز للحبوب في قناة السويس بين موسكو والقاهرة.
ولفت إلى أن مصر تأمل في زيادة التجارة الثنائية مع روسيا.
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وقال الوزير: "نأمل أن يكون هناك المزيد والمزيد من التعاون في المستقبل، وخاصة التعاون التجاري".

وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.
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