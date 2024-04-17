https://sputnikarabic.ae/20240417/مصر-تعمل-على-قبول-بطاقة-مير-المصرفية-الروسية--1088040337.html
مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية
مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن مصر ترى كيفية التعامل مع تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T11:32+0000
2024-04-17T11:32+0000
2024-04-17T11:32+0000
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وقال معيط لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعليقا على تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا: "نحن نرى كيفية حل هذه المشكلة".في الوقت ذاته، أشار وزير المالية المصري إلى أن القيود الغربية تؤثر في بعض الأحيان على عمل موسكو والقاهرة.وأشار معيط على وجه الخصوص إلى المناقشات الجارية حول مبادرة إنشاء مركز للحبوب في قناة السويس بين موسكو والقاهرة.ولفت إلى أن مصر تأمل في زيادة التجارة الثنائية مع روسيا.وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.
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اقتصاد, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
اقتصاد, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
مصر تعمل على قبول بطاقة "مير" المصرفية الروسية
صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن مصر ترى كيفية التعامل مع تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وقال معيط لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعليقا على تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا: "نحن نرى كيفية حل هذه المشكلة".
في الوقت ذاته، أشار وزير المالية المصري إلى أن القيود الغربية تؤثر في بعض الأحيان على عمل موسكو والقاهرة.
وأضاف أن البنكين المركزيين في مصر وروسيا يناقشان إمكانية البدء في قبول بطاقة "مير" في مصر.
وأشار معيط على وجه الخصوص إلى المناقشات الجارية حول مبادرة إنشاء مركز للحبوب في قناة السويس بين موسكو والقاهرة.
ولفت إلى أن مصر تأمل في زيادة التجارة الثنائية مع روسيا.
وقال الوزير: "نأمل أن يكون هناك المزيد والمزيد من التعاون في المستقبل، وخاصة التعاون التجاري".
وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية
، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.