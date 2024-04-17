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وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني

وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني وأنه يأمل في أنها ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاءت تصريحات كاميرون خلال وجوده في إسرائيل، اليوم الأربعاء.وعبّر وزير الخارجية البريطاني عن أمله في أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد الأمر قدر الإمكان.وتابع: "نريد أن نرى عقوبات منسقة ضد طهران وعلى مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إيران".وتأتي تصريحات كاميرون هذه قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية.ويزور كامرون إسرائيل بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي بـ"الهدوء" في أعقاب الهجوم الإيراني.وشن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، هجوما على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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