https://sputnikarabic.ae/20240417/4-مدرعات-أوكرانية-تقع-في-حفرة-قنبلة-فيديو-1088039471.html
4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو
4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف جنود روس ثلاث مركبات مشاة قتالية تابعة للتشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف في حفرة عملاقة تشكلت بعد سقوط قنبلة جوية. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:55+0000
2024-04-17T10:55+0000
2024-04-17T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722708_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_5e0f09ce12a2eba764d5f49205bf8354.jpg
والمركبات هي عربة "بي إم بي1" واثنتان من طراز "بي إم بي2"، حيث فقدت إحدى مركبات "بي إم بي2" مدفعها الأوتوماتيكي عيار 30 ملم. والأخرى تم تعديلها، حيث حصلت على حماية إضافية للجوانب، حيث تظهر حماية شبكية حول البرج وحول مؤخرة العربة - على الأبواب المؤدية إلى حجرة القوات لعرقلة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) FPV والحد من استخدام قاذفات الطائرات المسيرة، كما تم تثبيت نظام حرب إلكترونية.وذكرت صحيفة "روسكويو أوروجيه" أن مصير هذه المركبات لا يزال مجهولا، ربما سيستمر تفكيكها للحصول على قطع غيار أو سيكون من الممكن سحبها إلى الخلف، وفي نفس الوقت هناك احتمالية لتدميرها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/لحظة-تدمير-دبابة-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1088037121.html
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722708_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_fcafb159c7ac88266600b5ce0648cde3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو
اكتشف جنود روس ثلاث مركبات مشاة قتالية تابعة للتشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف في حفرة عملاقة تشكلت بعد سقوط قنبلة جوية.
والمركبات هي عربة "بي إم بي1" واثنتان من طراز "بي إم بي2"، حيث فقدت إحدى مركبات "بي إم بي2" مدفعها الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.
والأخرى تم تعديلها، حيث حصلت على حماية إضافية للجوانب، حيث تظهر حماية شبكية حول البرج وحول مؤخرة العربة - على الأبواب المؤدية إلى حجرة القوات لعرقلة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) FPV والحد من استخدام قاذفات الطائرات المسيرة، كما تم تثبيت نظام حرب إلكترونية.
وذكرت صحيفة "روسكويو أوروجيه"
أن مصير هذه المركبات لا يزال مجهولا، ربما سيستمر تفكيكها للحصول على قطع غيار أو سيكون من الممكن سحبها إلى الخلف، وفي نفس الوقت هناك احتمالية لتدميرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.