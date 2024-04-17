4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240417/4-مدرعات-أوكرانية-تقع-في-حفرة-قنبلة-فيديو-1088039471.html
4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو
4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف جنود روس ثلاث مركبات مشاة قتالية تابعة للتشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف في حفرة عملاقة تشكلت بعد سقوط قنبلة جوية. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:55+0000
2024-04-17T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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والمركبات هي عربة "بي إم بي1" واثنتان من طراز "بي إم بي2"، حيث فقدت إحدى مركبات "بي إم بي2" مدفعها الأوتوماتيكي عيار 30 ملم. والأخرى تم تعديلها، حيث حصلت على حماية إضافية للجوانب، حيث تظهر حماية شبكية حول البرج وحول مؤخرة العربة - على الأبواب المؤدية إلى حجرة القوات لعرقلة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) FPV والحد من استخدام قاذفات الطائرات المسيرة، كما تم تثبيت نظام حرب إلكترونية.وذكرت صحيفة "روسكويو أوروجيه" أن مصير هذه المركبات لا يزال مجهولا، ربما سيستمر تفكيكها للحصول على قطع غيار أو سيكون من الممكن سحبها إلى الخلف، وفي نفس الوقت هناك احتمالية لتدميرها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/لحظة-تدمير-دبابة-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1088037121.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديو

10:55 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور"بي إم دي-4"
بي إم دي-4 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اكتشف جنود روس ثلاث مركبات مشاة قتالية تابعة للتشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف في حفرة عملاقة تشكلت بعد سقوط قنبلة جوية.
والمركبات هي عربة "بي إم بي1" واثنتان من طراز "بي إم بي2"، حيث فقدت إحدى مركبات "بي إم بي2" مدفعها الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
09:37 GMT
والأخرى تم تعديلها، حيث حصلت على حماية إضافية للجوانب، حيث تظهر حماية شبكية حول البرج وحول مؤخرة العربة - على الأبواب المؤدية إلى حجرة القوات لعرقلة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) FPV والحد من استخدام قاذفات الطائرات المسيرة، كما تم تثبيت نظام حرب إلكترونية.
وذكرت صحيفة "روسكويو أوروجيه" أن مصير هذه المركبات لا يزال مجهولا، ربما سيستمر تفكيكها للحصول على قطع غيار أو سيكون من الممكن سحبها إلى الخلف، وفي نفس الوقت هناك احتمالية لتدميرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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