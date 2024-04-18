https://sputnikarabic.ae/20240418/الأسلحة-التي-استخدمها-إيران-في-الهجوم-على-إسرائيل-1088063185.html

الأسلحة التي استخدمها إيران في الهجوم على إسرائيل

الأسلحة التي استخدمها إيران في الهجوم على إسرائيل

سبوتنيك عربي

الأسلحة التي استخدمها إيران في الهجوم على إسرائيل

2024-04-18T08:36+0000

2024-04-18T08:36+0000

2024-04-18T08:36+0000

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الدول إلى ضبط النفس وحل جميع الخلافات فقط من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية.اقرأ أيضا - روسيا: على مجلس الأمن النظر بشكل عاجل في فرض عقوبات ضد إسرائيلوأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، في حين أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة مشروعة وأصيلة لحق الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.استمع أيضا إلى - التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسيةومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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سبوتنيك عربي

الأسلحة التي استخدمها إيران في الهجوم على إسرائيل