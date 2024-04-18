الحرس الثوري الإيراني: الأضرار بمفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي نتيجة هجومنا "كذبة كبيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-الأضرار-بمفاعل-ديمونة-النووي-الإسرائيلي-نتيجة-هجومنا-كذبة-كبيرة-1088094228.html
الحرس الثوري الإيراني: الأضرار بمفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي نتيجة هجومنا "كذبة كبيرة"
الحرس الثوري الإيراني: الأضرار بمفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي نتيجة هجومنا "كذبة كبيرة"
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار رمضان شريف، اليوم الخميس، نشر معلومات عبر وسائل إعلام إسرائيلية، مفادها أن مبنى مفاعل "ديمونة" النووي، تعرض... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T19:34+0000
2024-04-18T19:34+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102764/68/1027646896_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f5f5426076e13c4929ae54761b7b81fa.jpg
ووصف سردار الأنباء المتداولة بأنها "عمل خبيث يتماشى مع الحرب النفسية للعدو"، وفقا لوكالة "أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد على أن "مفاعل ديمونة الإسرائيلي لم يكن هدفا للهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل".يأتي هذا التصريح، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية فإنه سيواجه رد فعلنا بالتأكيد وسيتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".وأكد حق أن إيران ستوجه على الفور ضربة مماثلة لإسرائيل في حالة وقوع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بشكل-صارم-إذا-استخدمت-تل-أبيب-القوة-ضد-طهران--1088092712.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/تصويت-برأيك-هل-تنجر-المنطقة-إلى-حرب-تستهدف-المنشآت-النووية-بين-إيران-وإسرائيل؟-1088079948.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102764/68/1027646896_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9372dbf935d4e0545ae310cffe913f4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني: الأضرار بمفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي نتيجة هجومنا "كذبة كبيرة"

19:34 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZمفاعل ديمونة الإسرائيلي
مفاعل ديمونة الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
مفاعل ديمونة الإسرائيلي
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار رمضان شريف، اليوم الخميس، نشر معلومات عبر وسائل إعلام إسرائيلية، مفادها أن مبنى مفاعل "ديمونة" النووي، تعرض لأضرار خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه "كذب".
ووصف سردار الأنباء المتداولة بأنها "عمل خبيث يتماشى مع الحرب النفسية للعدو"، وفقا لوكالة "أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد على أن "مفاعل ديمونة الإسرائيلي لم يكن هدفا للهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل".

وأضاف، بالقول: "لم يكن مفاعل ديمونة هدفا للإجراء العقابي الأخير الذي قامت به إيران ضد الكيان الصهيوني، ونشر هذه الأخبار هو كذبة كبيرة، وعمل خبيث يتماشى مع العملية النفسية التي يقوم بها العدو لخداع الرأي العام".

يأتي هذا التصريح، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
إيران تتوعد إسرائيل بالرد بشكل "صارم" إذا استخدمت تل أبيب القوة ضد طهران
18:10 GMT
وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية فإنه سيواجه رد فعلنا بالتأكيد وسيتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".
وأكد حق أن إيران ستوجه على الفور ضربة مماثلة لإسرائيل في حالة وقوع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟
13:09 GMT
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح14:07 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала