https://sputnikarabic.ae/20240418/القوات-الروسية-تهاجم-نقطة-مراقبة-للقيادة-العملياتية-الأوكرانية-1088070851.html
القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية
القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية هاجمت نقطة مراقبة أوكرانية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:16+0000
2024-04-18T11:16+0000
2024-04-18T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في غضون 24 ساعة، الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقطة مراقبة القيادة العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "الشمال".وأشارت إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 ولواء الدفاع 126 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وفيربوفوي وزميفكا ونيكولسكوي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".ووفقا لبيان الدفاع فإنه "في اتجاه أفدييفكا حسنت القوات الروسية مواقعها وتم صد 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر كييف 130 عسكريا، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع "دي-20".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240418/الصيف-المظلم-ضباط-أوكرانيون-يحددون-موعد-انهيار-خط-المواجهة-لديهم-1088062498.html
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روسيا
القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية
11:16 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 18.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية هاجمت نقطة مراقبة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في غضون 24 ساعة، الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقطة مراقبة القيادة العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "الشمال".
وأضافت: "تم تدمير قاذفتين مزودتين بإضاءة رادارية وتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومستودع ذخيرة للمجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الأسلحة والوقود التابعة للواء الدفاع رقم 101، وتم هزيمة القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 126 منطقة".
وأشارت إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 ولواء الدفاع 126 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وفيربوفوي وزميفكا ونيكولسكوي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".
وأوضح البيان أنه في هذا الاتجاه "تم صد هجوم مضاد أوكراني، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا ومركبتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر طراز "دي-30".
ووفقا لبيان الدفاع فإنه "في اتجاه أفدييفكا حسنت القوات الروسية مواقعها وتم صد 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر كييف 130 عسكريا، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع "دي-20".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.