القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/القوات-الروسية-تهاجم-نقطة-مراقبة-للقيادة-العملياتية-الأوكرانية-1088070851.html
القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية
القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية هاجمت نقطة مراقبة أوكرانية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:16+0000
2024-04-18T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081376502_33:0:1005:547_1920x0_80_0_0_409f5af491ac0b14c3021f9c69097f1b.png
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في غضون 24 ساعة، الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقطة مراقبة القيادة العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "الشمال".وأشارت إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 ولواء الدفاع 126 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وفيربوفوي وزميفكا ونيكولسكوي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".ووفقا لبيان الدفاع فإنه "في اتجاه أفدييفكا حسنت القوات الروسية مواقعها وتم صد 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر كييف 130 عسكريا، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع "دي-20".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240418/الصيف-المظلم-ضباط-أوكرانيون-يحددون-موعد-انهيار-خط-المواجهة-لديهم-1088062498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081376502_155:0:884:547_1920x0_80_0_0_3014e2895352ace7740c1fe4ad4837e2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تهاجم نقطة مراقبة للقيادة العملياتية الأوكرانية

11:16 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 18.04.2024)
© Sputnikالقوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية هاجمت نقطة مراقبة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في غضون 24 ساعة، الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقطة مراقبة القيادة العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "الشمال".

وأضافت: "تم تدمير قاذفتين مزودتين بإضاءة رادارية وتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومستودع ذخيرة للمجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الأسلحة والوقود التابعة للواء الدفاع رقم 101، وتم هزيمة القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 126 منطقة".

وأشارت إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 ولواء الدفاع 126 في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وفيربوفوي وزميفكا ونيكولسكوي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".

وأوضح البيان أنه في هذا الاتجاه "تم صد هجوم مضاد أوكراني، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا ومركبتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر طراز "دي-30".

ووفقا لبيان الدفاع فإنه "في اتجاه أفدييفكا حسنت القوات الروسية مواقعها وتم صد 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر كييف 130 عسكريا، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع ومدفع "دي-20".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الصيف المظلم"... ضباط أوكرانيون يحددون موعد انهيار خط المواجهة لديهم
08:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTЖурналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"...هيئة البث: الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح 10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала