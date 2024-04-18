https://sputnikarabic.ae/20240418/القوات-الروسية-توجه-ضربة-لموقع-مدفعية-أوكراني-في-اتجاه-خيرسون-1088059479.html
القوات الروسية تقصف موقعا للمدفعية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
القوات الروسية تقصف موقعا للمدفعية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن غارة جوية روسية أصابت موقعًا للمدفعية الأوكرانية في ضواحي مدينة بيريسلاف... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T06:11+0000
2024-04-18T06:11+0000
2024-04-18T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وأضاف: "لفترة طويلة لم تهتز مدينة بيريسلاف بمثل هذه الضربات، استرخى أتباع بانديرا، وآمنوا بأنفسهم ... وبدأوا في قصف كاخوفكا، وقتلوا المدنيين. وتم الوصول لموقعهم بناءً على مكان وجود المدفعية والمدافع".وأشار أيضا إلى أن "الضربات نفذت أيضًا على إيفانوفكا ونوفوتياجينكا وزميفكا التي تسيطر عليها كييف، ما أدى إلى مقتل 30 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/4-مدرعات-أوكرانية-تقع-في-حفرة-قنبلة-فيديو-1088039471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45d83de0f0fc8afe296bf5758c193431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تقصف موقعا للمدفعية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
06:11 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 07:24 GMT 18.04.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن غارة جوية روسية أصابت موقعًا للمدفعية الأوكرانية في ضواحي مدينة بيريسلاف الخاضعة لسيطرة كييف، حيث كان الجيش الأوكراني يقصف كاخوفكا.
وأضاف: "لفترة طويلة لم تهتز مدينة بيريسلاف بمثل هذه الضربات، استرخى أتباع بانديرا، وآمنوا بأنفسهم ... وبدأوا في قصف كاخوفكا، وقتلوا المدنيين. وتم الوصول لموقعهم بناءً على مكان وجود المدفعية والمدافع".
وأشار أيضا إلى أن "الضربات نفذت أيضًا على إيفانوفكا ونوفوتياجينكا وزميفكا التي تسيطر عليها كييف، ما أدى إلى مقتل 30 عسكريا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.