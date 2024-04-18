https://sputnikarabic.ae/20240418/الكرملين-حول-مشروع-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-واشنطن-تحاول-ضمان-أرباحها-1088067900.html
الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها
الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، إننا نتحدث في الواقع عن استفزاز كييف للقيام بأعمال عدائية حتى آخر أوكراني. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T10:38+0000
2024-04-18T10:38+0000
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وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بسبب خلافاتهم السياسية الداخلية في واشنطن، يبحثون عن طرائق مختلفة من أجل مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا".وتابع: "على أي حال، في ظل أي طرائق لتقديم هذه المساعدات، فإن الأمر في الواقع يتعلق باستفزاز أوكرانيا إلى مزيد من الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني مع توفير ربح مضمون للولايات المتحدة الأمريكية".وقال بيسكوف: "أوكرانيا الآن، لا يتعين عليها فقط أن تقاتل من أجلها، بل لضمان الأرباح للأمريكيين، بل يتعين عليها أن تقاتل حتى آخر أوكراني، حسنًا، إنها مثقلة أيضًا بالديون، وهي السياسة الاستعمارية المفضلة للولايات المتحدة الأمريكية".صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسياودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرًا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"
https://sputnikarabic.ae/20240417/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-للموافقة-على-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1088030619.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، إننا نتحدث في الواقع عن استفزاز كييف للقيام بأعمال عدائية حتى آخر أوكراني.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بسبب خلافاتهم السياسية الداخلية في واشنطن، يبحثون عن طرائق مختلفة من أجل مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا".
وتابع: "على أي حال، في ظل أي طرائق لتقديم هذه المساعدات، فإن الأمر في الواقع يتعلق باستفزاز أوكرانيا إلى مزيد من الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني مع توفير ربح مضمون للولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح أن "هذا غير قادر على التأثير بطريقة أو بأخرى على نتائج تطور الوضع على الجبهات. فجميع الخبراء وشبه المتخصصين يوثّقون (يحددون) الآن بالعين المجردة الوضع على الجبهة، وهو أبعد ما يكون عن صالح الجانب الأوكراني، لذلك لن يكون بمقدوره تغيير أي شيء".
وقال بيسكوف: "أوكرانيا الآن، لا يتعين عليها فقط أن تقاتل من أجلها، بل لضمان الأرباح للأمريكيين، بل يتعين عليها أن تقاتل حتى آخر أوكراني، حسنًا، إنها مثقلة أيضًا بالديون، وهي السياسة الاستعمارية المفضلة للولايات المتحدة الأمريكية".
ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرًا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".
وفي وقت سابق، أصدر رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا مشتركًا، هذا الأسبوع، لدعم الموافقة على تقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا.
وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.