الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
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المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
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https://sputnikarabic.ae/20240418/الكرملين-حول-مشروع-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-واشنطن-تحاول-ضمان-أرباحها-1088067900.html
الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها
الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، إننا نتحدث في الواقع عن استفزاز كييف للقيام بأعمال عدائية حتى آخر أوكراني. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T10:38+0000
2024-04-18T10:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بسبب خلافاتهم السياسية الداخلية في واشنطن، يبحثون عن طرائق مختلفة من أجل مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا".وتابع: "على أي حال، في ظل أي طرائق لتقديم هذه المساعدات، فإن الأمر في الواقع يتعلق باستفزاز أوكرانيا إلى مزيد من الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني مع توفير ربح مضمون للولايات المتحدة الأمريكية".وقال بيسكوف: "أوكرانيا الآن، لا يتعين عليها فقط أن تقاتل من أجلها، بل لضمان الأرباح للأمريكيين، بل يتعين عليها أن تقاتل حتى آخر أوكراني، حسنًا، إنها مثقلة أيضًا بالديون، وهي السياسة الاستعمارية المفضلة للولايات المتحدة الأمريكية".صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسياودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرًا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"
https://sputnikarabic.ae/20240417/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-للموافقة-على-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1088030619.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين حول مشروع حزمة مساعدات لأوكرانيا: واشنطن تحاول ضمان أرباحها

10:38 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Alexander Vilfالكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، إننا نتحدث في الواقع عن استفزاز كييف للقيام بأعمال عدائية حتى آخر أوكراني.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بسبب خلافاتهم السياسية الداخلية في واشنطن، يبحثون عن طرائق مختلفة من أجل مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا".
وتابع: "على أي حال، في ظل أي طرائق لتقديم هذه المساعدات، فإن الأمر في الواقع يتعلق باستفزاز أوكرانيا إلى مزيد من الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني مع توفير ربح مضمون للولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح أن "هذا غير قادر على التأثير بطريقة أو بأخرى على نتائج تطور الوضع على الجبهات. فجميع الخبراء وشبه المتخصصين يوثّقون (يحددون) الآن بالعين المجردة الوضع على الجبهة، وهو أبعد ما يكون عن صالح الجانب الأوكراني، لذلك لن يكون بمقدوره تغيير أي شيء".

وقال بيسكوف: "أوكرانيا الآن، لا يتعين عليها فقط أن تقاتل من أجلها، بل لضمان الأرباح للأمريكيين، بل يتعين عليها أن تقاتل حتى آخر أوكراني، حسنًا، إنها مثقلة أيضًا بالديون، وهي السياسة الاستعمارية المفضلة للولايات المتحدة الأمريكية".
صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع
أمس, 05:26 GMT
ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرًا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".

وفي وقت سابق، أصدر رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا مشتركًا، هذا الأسبوع، لدعم الموافقة على تقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا.

وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.
زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"
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