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"حماس": على إسرائيل الابتعاد عن ألاعيب نتنياهو إن أرادت أسراها أحياء
"حماس": على إسرائيل الابتعاد عن ألاعيب نتنياهو إن أرادت أسراها أحياء
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، بأنه "إذا أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T07:03+0000
2024-04-18T07:03+0000
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ونقلت وكالة "رم" عن جبارين قوله، "إن حركة حماس لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة حقيقية، مشيرا إلى أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء.وكان قيادي في حركة حماس قد أكد في وقت سابق، أن التراجع الأمريكي المستمر والانحياز للموقف الإسرائيلي أدى لأزمة في مفاوضات صفقة التبادل، وأضاف أن حماس قدمت رؤية للصفقة تستند إلى ورقة قدمها الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة، لكن واشنطن تراجعت عن ورقتها بعد رفضها من قبل تل أبيب ثم تبنت الموقف الإسرائيلي كاملا.يذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد أعلن، أمس الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

"حماس": على إسرائيل الابتعاد عن ألاعيب نتنياهو إن أرادت أسراها أحياء

07:03 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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صرح القائم بأعمال رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، بأنه "إذا أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات".
ونقلت وكالة "رم" عن جبارين قوله، "إن حركة حماس لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة حقيقية، مشيرا إلى أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء.
وكان قيادي في حركة حماس قد أكد في وقت سابق، أن التراجع الأمريكي المستمر والانحياز للموقف الإسرائيلي أدى لأزمة في مفاوضات صفقة التبادل، وأضاف أن حماس قدمت رؤية للصفقة تستند إلى ورقة قدمها الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة، لكن واشنطن تراجعت عن ورقتها بعد رفضها من قبل تل أبيب ثم تبنت الموقف الإسرائيلي كاملا.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
أبو الغيط: وقف حرب غزة بداية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط
أمس, 15:49 GMT
وشدد القيادي في حماس على أن السلوك الأمريكي لن يجلب صفقة، بل سيزيد من حالة التصعيد وسفك مزيد من الدماء.
يذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد أعلن، أمس الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
وزير إسرائيلي: العمل في إيران مثل العمل في غزة ضروري ومبرر
أمس, 14:51 GMT
وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
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