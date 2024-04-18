https://sputnikarabic.ae/20240418/مصدر-المدفعية-الروسية-تعطل-عمليات-التناوب-لدى-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-كوبيانسك-1088060882.html
مصدر: المدفعية الروسية تعطل عمليات التناوب لدى القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك
مصدر: المدفعية الروسية تعطل عمليات التناوب لدى القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، بأن تناوب القوات المسلحة الأوكرانية تعطل في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف بسبب القصف المدفعي. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T07:35+0000
2024-04-18T07:35+0000
2024-04-18T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196540_0:236:3139:2002_1920x0_80_0_0_a3c8e0a4386a3dfb34b1e74c17816a12.jpg
وأوضح ليبيديف: "في اتجاه خاركوف... ضربت المدفعية قرى منطقة كوبيانسك. تم تعطيل التناوب في قرية بودولي، وتم القضاء على مجموعة من الأوكرانيين المتحصنين في منزل خاص".وتابع: "وتوجهت القوات المسلحة الأوكرانية إلى قرية كوندراشوفكا (منطقة كوبيانسك) إلى بناء خارجي لشركة زراعية، وبالطبع، لم يكن هناك أحد، ولم تكن هناك حتى كمية صغيرة من الذخيرة، ولم يكن هناك حتى عشرة موظفين أو نحو ذلك". ووفقا له، في قرية كراسنوبولي بمقاطعة سومي، تم تدمير قطعتين من المعدات وقتل عدد من الجنود الأوكرانيين. وأضاف ليبيديف أن الضربات عطلت أيضا التناوب في قرية يامبول، ووقعت خسائر في صفوف العسكريين الأوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240418/القوات-الروسية-توجه-ضربة-لموقع-مدفعية-أوكراني-في-اتجاه-خيرسون-1088059479.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: المدفعية الروسية تعطل عمليات التناوب لدى القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك
07:35 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 07:43 GMT 18.04.2024)
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، بأن تناوب القوات المسلحة الأوكرانية تعطل في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف بسبب القصف المدفعي.
وأوضح ليبيديف: "في اتجاه خاركوف... ضربت المدفعية قرى منطقة كوبيانسك. تم تعطيل التناوب في قرية بودولي، وتم القضاء على مجموعة من الأوكرانيين المتحصنين في منزل خاص".
وتابع: "وتوجهت القوات المسلحة الأوكرانية إلى قرية كوندراشوفكا (منطقة كوبيانسك) إلى بناء خارجي لشركة زراعية، وبالطبع، لم يكن هناك أحد، ولم تكن هناك حتى كمية صغيرة من الذخيرة، ولم يكن هناك حتى عشرة موظفين أو نحو ذلك".
ووفقا له، في قرية كراسنوبولي بمقاطعة سومي، تم تدمير قطعتين من المعدات وقتل عدد من الجنود الأوكرانيين.
وأضاف ليبيديف أن الضربات عطلت أيضا التناوب في قرية يامبول، ووقعت خسائر في صفوف العسكريين الأوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.