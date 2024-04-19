https://sputnikarabic.ae/20240419/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تتبنى-استهداف-قاعدة-جوية-إسرائيلية-الاثنين-الماضي-1088128607.html
"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف قاعدة جوية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي
"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف قاعدة جوية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي
سبوتنيك عربي
أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها مستمرة فيما وصفته بـ"دك معاقل الأعداء"، في إشارة إلى إسرائيل. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
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ولفتت "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى أنها استخدمت طائرات مسيرة في قصف قاعدة "عوبدا" الجوية الإسرائيلية، حسبما ذكرت في بيان، اليوم الجمعة.وبحسب البيان، فقد أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أن عمليتها تمت نصرة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لما وصفته بـ"المجازر" على يد الجيش الإسرائيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 34 ألف قتيل، إضافة إلى نحو 76 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.وكان إيران قد شنت هجوما واسعا ضد إسرائيل، مساء السبت، الماضي، استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، أسقطت غالبيتها إسرائيل، لكنها بعضها وصل إلى قواعد جوية داخل البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240404/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-استهدفنا-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسيّر-1087666275.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف قاعدة جوية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي
21:01 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 21:16 GMT 19.04.2024)
أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها مستمرة فيما وصفته بـ"دك معاقل الأعداء"، في إشارة إلى إسرائيل.
ولفتت "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى أنها استخدمت طائرات مسيرة في قصف قاعدة "عوبدا" الجوية الإسرائيلية، حسبما ذكرت في بيان
، اليوم الجمعة.
وبحسب البيان، فقد أكدت "المقاومة الإسلامية
في العراق"، أن عمليتها تمت نصرة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لما وصفته بـ"المجازر" على يد الجيش الإسرائيلي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 34 ألف قتيل، إضافة إلى نحو 76 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وكان إيران قد شنت هجوما واسعا
ضد إسرائيل، مساء السبت، الماضي، استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، أسقطت غالبيتها إسرائيل، لكنها بعضها وصل إلى قواعد جوية داخل البلاد.