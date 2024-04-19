برلماني: دور الجزائر بمجلس الأمن يحرج "قوى الشر" التي تمثلها أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240419/برلماني-دور-الجزائر-بمجلس-الأمن-يحرج-قوى-الشر-التي-تمثلها-أمريكا-1088121455.html
برلماني: دور الجزائر بمجلس الأمن يحرج "قوى الشر" التي تمثلها أمريكا
برلماني: دور الجزائر بمجلس الأمن يحرج "قوى الشر" التي تمثلها أمريكا
سبوتنيك عربي
توالت ردود الفعل العربية والدولية، بعد إجهاض واشنطن، ليل أمس الخميس، مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، باستخدامها حق النقض... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T15:43+0000
2024-04-19T15:43+0000
حصري
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وصرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة، خلال تفسير سبب استخدامها لل"فيتو" ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".وكتب بوليانسكي، على حسابه في "تلغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، وأوضحت بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولًا إلى التطبيع.. بدا الأمر مثيرا للشفقة".فيما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ب"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين، من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن معركة "طوفان الأقصى" كشفت صورة أمريكا البشعة.وأوضح أن "الفيتو الأمريكي لم يكن مستغربا، وكان من المتوقع أن تستخدم واشنطن مثل هذا الإجراء"، مشددا على أن "كل ما زعمته واشنطن برغبتها حول حل الدولتين، فضحه موقفها من استخدام الفيتو".ويرى أن "واشنطن أصبحت تتعامل مع إسرائيل على أنها ابن لها، وتتخذ إجراءات أكثر تطرفا منها".وتابع: "الجزائر تقوم بدور رائد ومميز، وهو الأقوى في تاريخ المجموعة العربية في مجلس الأمن، دعما للقضية الفلسطينية، في إطار استكمال المسار الطويل في دعم القضية الفلسطينية، منذ إعلان تأسيس دولة فلسطين بالجزائر".ومضى بقوله: "دور الجزائر الآن محرج لقوى الشر، التي تمثلها أمريكا، في ظل فارق شاسع بين مستوى الطرح الجزائري والأمريكي، داخل المجلس".واستطرد، قائلا: "أمريكا فقدت البوصلة كليا، وليس التأثير والوساطة في حل الأزمات فقط، بل أصبح القرار الأمريكي هو الأزمة بحد ذاتها".وبشأن المواقف العربية، قال سليمان: "التعويل على الدولة العربية لا يمكن أن يتم في الوضع الحالي، نظرا لتفاوت المواقف، فيما تبقى الجزائر وبعض الدول العربية القليلة جدا، يمكنها العمل في إطار جامع يعمل على دعم القضية بكل الوسائل".وأفشل "الفيتو" الأمريكي مشروع القرار الذي وافقت عليه 12 دولة في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت دولتان عن التصويت لصالح مشروع القرار.وحتى الآن، تتمتع فلسطين بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولا يتم قبول عضوية دولة في الأمم المتحدة، إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.فيما أعلن السفير أنور عبد الهادي، مدير دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن واشنطن أثبتت مرة أخرى أنها كاذبة فيما يتعلق بقيام دولة فلسطينية وأنها "شريكة أساسية لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني".
https://sputnikarabic.ae/20240417/المجموعة-العربية-تدعو-مجلس-الأمن-لتأييد-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-بالأمم-المتحدة-1088037514.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-فشل-في-إثبات-دوره-كضامن-للحفاظ-على-السلام-والأمن-1083000697.html
الجزائر
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
حصري, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

برلماني: دور الجزائر بمجلس الأمن يحرج "قوى الشر" التي تمثلها أمريكا

15:43 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
حصري
توالت ردود الفعل العربية والدولية، بعد إجهاض واشنطن، ليل أمس الخميس، مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، باستخدامها حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار.
وصرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة، خلال تفسير سبب استخدامها لل"فيتو" ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وكتب بوليانسكي، على حسابه في "تلغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، وأوضحت بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولًا إلى التطبيع.. بدا الأمر مثيرا للشفقة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
"المجموعة العربية" تدعو مجلس الأمن لتأييد منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة
17 أبريل, 09:50 GMT
فيما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ب"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين، من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان الجزائري، زرقاني سليمان، إن "أمريكا أضحت قائدة الظلم وعدو الإنسانية".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن معركة "طوفان الأقصى" كشفت صورة أمريكا البشعة.
وأوضح أن "الفيتو الأمريكي لم يكن مستغربا، وكان من المتوقع أن تستخدم واشنطن مثل هذا الإجراء"، مشددا على أن "كل ما زعمته واشنطن برغبتها حول حل الدولتين، فضحه موقفها من استخدام الفيتو".
ويرى أن "واشنطن أصبحت تتعامل مع إسرائيل على أنها ابن لها، وتتخذ إجراءات أكثر تطرفا منها".

وأردف سليمان، قائلا: "واشنطن أضحت وحيدة عالميا، بمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومختلف الهيئات، وهو مؤشر على تحول كبير في موازين التأثير العالمي".

وتابع: "الجزائر تقوم بدور رائد ومميز، وهو الأقوى في تاريخ المجموعة العربية في مجلس الأمن، دعما للقضية الفلسطينية، في إطار استكمال المسار الطويل في دعم القضية الفلسطينية، منذ إعلان تأسيس دولة فلسطين بالجزائر".
ومضى بقوله: "دور الجزائر الآن محرج لقوى الشر، التي تمثلها أمريكا، في ظل فارق شاسع بين مستوى الطرح الجزائري والأمريكي، داخل المجلس".
واستطرد، قائلا: "أمريكا فقدت البوصلة كليا، وليس التأثير والوساطة في حل الأزمات فقط، بل أصبح القرار الأمريكي هو الأزمة بحد ذاتها".
وبشأن المواقف العربية، قال سليمان: "التعويل على الدولة العربية لا يمكن أن يتم في الوضع الحالي، نظرا لتفاوت المواقف، فيما تبقى الجزائر وبعض الدول العربية القليلة جدا، يمكنها العمل في إطار جامع يعمل على دعم القضية بكل الوسائل".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
فلسطين: مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن
10 نوفمبر 2023, 05:52 GMT
وأفشل "الفيتو" الأمريكي مشروع القرار الذي وافقت عليه 12 دولة في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت دولتان عن التصويت لصالح مشروع القرار.
وحتى الآن، تتمتع فلسطين بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولا يتم قبول عضوية دولة في الأمم المتحدة، إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.
فيما أعلن السفير أنور عبد الهادي، مدير دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن واشنطن أثبتت مرة أخرى أنها كاذبة فيما يتعلق بقيام دولة فلسطينية وأنها "شريكة أساسية لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسط16:01 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала