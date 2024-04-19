https://sputnikarabic.ae/20240419/برلماني-دور-الجزائر-بمجلس-الأمن-يحرج-قوى-الشر-التي-تمثلها-أمريكا-1088121455.html

برلماني: دور الجزائر بمجلس الأمن يحرج "قوى الشر" التي تمثلها أمريكا

برلماني: دور الجزائر بمجلس الأمن يحرج "قوى الشر" التي تمثلها أمريكا

سبوتنيك عربي

توالت ردود الفعل العربية والدولية، بعد إجهاض واشنطن، ليل أمس الخميس، مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، باستخدامها حق النقض... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T15:43+0000

2024-04-19T15:43+0000

2024-04-19T15:43+0000

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وصرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة، خلال تفسير سبب استخدامها لل"فيتو" ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".وكتب بوليانسكي، على حسابه في "تلغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، وأوضحت بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولًا إلى التطبيع.. بدا الأمر مثيرا للشفقة".فيما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ب"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين، من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن معركة "طوفان الأقصى" كشفت صورة أمريكا البشعة.وأوضح أن "الفيتو الأمريكي لم يكن مستغربا، وكان من المتوقع أن تستخدم واشنطن مثل هذا الإجراء"، مشددا على أن "كل ما زعمته واشنطن برغبتها حول حل الدولتين، فضحه موقفها من استخدام الفيتو".ويرى أن "واشنطن أصبحت تتعامل مع إسرائيل على أنها ابن لها، وتتخذ إجراءات أكثر تطرفا منها".وتابع: "الجزائر تقوم بدور رائد ومميز، وهو الأقوى في تاريخ المجموعة العربية في مجلس الأمن، دعما للقضية الفلسطينية، في إطار استكمال المسار الطويل في دعم القضية الفلسطينية، منذ إعلان تأسيس دولة فلسطين بالجزائر".ومضى بقوله: "دور الجزائر الآن محرج لقوى الشر، التي تمثلها أمريكا، في ظل فارق شاسع بين مستوى الطرح الجزائري والأمريكي، داخل المجلس".واستطرد، قائلا: "أمريكا فقدت البوصلة كليا، وليس التأثير والوساطة في حل الأزمات فقط، بل أصبح القرار الأمريكي هو الأزمة بحد ذاتها".وبشأن المواقف العربية، قال سليمان: "التعويل على الدولة العربية لا يمكن أن يتم في الوضع الحالي، نظرا لتفاوت المواقف، فيما تبقى الجزائر وبعض الدول العربية القليلة جدا، يمكنها العمل في إطار جامع يعمل على دعم القضية بكل الوسائل".وأفشل "الفيتو" الأمريكي مشروع القرار الذي وافقت عليه 12 دولة في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت دولتان عن التصويت لصالح مشروع القرار.وحتى الآن، تتمتع فلسطين بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولا يتم قبول عضوية دولة في الأمم المتحدة، إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.فيما أعلن السفير أنور عبد الهادي، مدير دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن واشنطن أثبتت مرة أخرى أنها كاذبة فيما يتعلق بقيام دولة فلسطينية وأنها "شريكة أساسية لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني".

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https://sputnikarabic.ae/20231110/فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-فشل-في-إثبات-دوره-كضامن-للحفاظ-على-السلام-والأمن-1083000697.html

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