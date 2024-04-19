https://sputnikarabic.ae/20240419/بن-غفير-يواجه-اتهامات-بالإضرار-باستراتيجية-إسرائيل-تجاه-إيران-بسبب-تغريدة-1088121247.html

بن غفير يواجه اتهامات بالإضرار باستراتيجية إسرائيل تجاه إيران بسبب تغريدة

بن غفير يواجه اتهامات بالإضرار باستراتيجية إسرائيل تجاه إيران بسبب تغريدة

سبوتنيك عربي

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، لانتقادات شديدة، بعد أن أشار إلى أن بلاده كانت وراء الانفجارات التي هزت قاعدة إيرانية، فجر... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T15:30+0000

2024-04-19T15:30+0000

2024-04-19T16:18+0000

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وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بوقوع انفجارات في محافظة أصفهان وسط البلاد، في حين أفاد قسم من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "إسرائيل نفذت ضربات انتقامية محدودة استهدفت موقعا عسكريا في المدينة".وبينما لم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا الحكومة على الانفجارات، فقد كتب بن غفير، عبر منصة "إكس"، باللغة العربية "أعرج!"، في إشارة إلى أن إسرائيل كانت وراء الانفجارات، لكن تصرفاتها كانت ضعيفة.وسرعان ما أثارت تغريدة بن غفير غضب الحلفاء والأعداء السياسيين داخل إسرائيل، وكذلك ضحكات مكتومة من إيران.وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على "إكس": "لم يحدث من قبل أن ألحق وزير مثل هذا الضرر الجسيم بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".كما نقلت أخبار القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤولين حكوميين، لم تذكر أسمائهم مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصفهم للوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بأنه "صبياني وغير ذي صلة بأي نقاش"، واتهموه بإلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".ولفتت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها، ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية، بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم".ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات عدة صغيرة فوق أصفهان، ونقلت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن "صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران".ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".

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https://sputnikarabic.ae/20240419/بعد-الهجوم-المنسوب-لإسرائيل-على-إيرانأمريكا-تمنع-موظفيها-من-السفر-خارج-تل-أبيب-والقدس-وبئر-السبع-1088109778.html

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