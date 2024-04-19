https://sputnikarabic.ae/20240419/مسؤول-إسرائيلي-سابق-الهجوم-المنسوب-لتل-أبيب-على-أصفهان-لم-يوجه-رسالة-واضحة-إلى-إيران-1088109934.html

مسؤول إسرائيلي سابق: الهجوم المنسوب لتل أبيب على أصفهان لم يوجه رسالة واضحة إلى إيران

مسؤول إسرائيلي سابق: الهجوم المنسوب لتل أبيب على أصفهان لم يوجه رسالة واضحة إلى إيران

سبوتنيك عربي

قال مسؤول إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إن الهجوم المنسوب لبلاده على مدينة أصفهان الإيرانية بعث برسالة رادعة لدول المنطقة ولم يوجه رسالة واضحة إلى إيران. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T12:35+0000

2024-04-19T12:35+0000

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ونقل آريئيل كاهانا، الإعلامي والصحفي في "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رونين (ماعوز) ليفي، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران قد بعث برسالة مطمئنة إلى دول الغرب وليس رسالة رادعة لدول المنطقة أو إيران نفسها.وأوضح ماعوز أن الهجوم على إيران يتميز بأنه هجوم على النمط الغربي، دقيق وصغير، ولم يحدث الكثير من الضجيج، كما أنه وقع دون أضرار كبيرة في مدينة أصفهان الإيرانية.وأضاف المسؤول الإسرائيلي السابق بأن ضعف الهجوم على إيران يرجع إلى عدم تغيير نمط التفكير الداخلي لإسرائيل والذي يظل كما كان قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتوقع ماعوز نمط رد الفعل من أعداء إسرائيل، سواء كانت إيران أو "حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان.ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها. ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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