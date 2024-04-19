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نائب عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على إيران ضعيف ولا يرقى لمستوى تهديدات قادة الحرب
نائب عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على إيران ضعيف ولا يرقى لمستوى تهديدات قادة الحرب
سبوتنيك عربي
صرح محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، بأن "الرد الإسرائيلي على إيران كان ردًا ضعيفًا لا يرقى لمستوى التهديد والوعيد،... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T15:50+0000
2024-04-19T15:50+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الضربة الضعيفة لم تكن على حجم تصريحات أعضاء الكابينيت الإسرائيلي، فيما يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تعط لإسرائيل الضوء الأخضر بشكل كامل لشن هجوم على إيران، بل كان محدودًا للغاية".وأكد أن "التهديدات الإيرانية لإسرائيل برد أكبر في حال تمادت واستمرت في العدوان على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط أو في طهران نفسها وربما إدخال "حزب الله"، كان له أثر كبير، حيث عمليًا قد تصعد هذه الخطوة من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وهو لا يصب في صالح الإدارة الأمريكية، التي تخشى من تصعيد الوضع في المنطقة، لا سيما وأنها ذاهبة لانتخابات رئاسية".وتوقع كنعان أن "تكون واشنطن والدول الأوروبية قد حذروا إسرائيل، من مغبة أي اعتداء مؤثر وسافر على إيران، وأن العقاب يجب أن يكون محدودًا ودبلوماسيًا أكثر منه عسكريًا، لا سيما في هذا التوقيت تحديدًا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".ولفتت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها، ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "إسرائيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران، صباح اليوم الجمعة".ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني، أن "الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات صغيرة عدة فوق أصفهان"، ونقلت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن "صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مطّلع، قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/عضو-بالبرلمان-العربي-تداعيات-ما-تفعله-إسرائيل-خطيرة-ولا-بد-من-الضغط-على-حلفائها-1088110298.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/مسؤول-إسرائيلي-سابق-الهجوم-المنسوب-لتل-أبيب-على-أصفهان-لم-يوجه-رسالة-واضحة-إلى-إيران-1088109934.html
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نائب عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على إيران ضعيف ولا يرقى لمستوى تهديدات قادة الحرب

15:50 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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صرح محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، بأن "الرد الإسرائيلي على إيران كان ردًا ضعيفًا لا يرقى لمستوى التهديد والوعيد، الذي كان يتشدق ويصرح به قادة إسرائيل بعد الضربة الإيرانية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الضربة الضعيفة لم تكن على حجم تصريحات أعضاء الكابينيت الإسرائيلي، فيما يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تعط لإسرائيل الضوء الأخضر بشكل كامل لشن هجوم على إيران، بل كان محدودًا للغاية".
وأكد أن "التهديدات الإيرانية لإسرائيل برد أكبر في حال تمادت واستمرت في العدوان على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط أو في طهران نفسها وربما إدخال "حزب الله"، كان له أثر كبير، حيث عمليًا قد تصعد هذه الخطوة من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وهو لا يصب في صالح الإدارة الأمريكية، التي تخشى من تصعيد الوضع في المنطقة، لا سيما وأنها ذاهبة لانتخابات رئاسية".
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وتوقع كنعان أن "تكون واشنطن والدول الأوروبية قد حذروا إسرائيل، من مغبة أي اعتداء مؤثر وسافر على إيران، وأن العقاب يجب أن يكون محدودًا ودبلوماسيًا أكثر منه عسكريًا، لا سيما في هذا التوقيت تحديدًا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".
ولفتت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها، ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "إسرائيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران، صباح اليوم الجمعة".
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ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني، أن "الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات صغيرة عدة فوق أصفهان"، ونقلت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن "صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مطّلع، قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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