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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240419/لابيد-بن-غفير-نجح-بكلمة-واحدة-في-السخرية-من-إسرائيل-وفضحها-من-طهران-إلى-واشنطن-1088110693.html
لابيد: بن غفير نجح بكلمة واحدة في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن
لابيد: بن غفير نجح بكلمة واحدة في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سخر من بلاده بـ"كلمة واحدة". 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T12:51+0000
2024-04-19T12:51+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أنه في تغريدة لا تغتفر مكونة من "كلمة واحدة"، وهي "مسخرة"، نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن، على حد وصفه.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد صرح، اليوم الجمعة، بشأن الانفجارات التي ضربت مدينة أصفهان الإيرانية.ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، حيث علّق فيها على الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، بكلمة واحدة وتعني "ضعيف" أو "هزيل" أو "مسخرة"، في إشارة إلى عدم رضاه عما يوصف بأنه رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني.وبدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، بأنه يضر بالأمن القومي لبلاده. وعلّقت القناة الإسرائيلية على ما نشرته "تسنيم" من أن "إسرائيل تسخر من نفسها".وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، إن الأمر لم ينته بعد.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمر قد انتهى بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل في إيران.وأوضح أفرايم هاليفي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أيضا في بلاده، أن "هناك فرقا بين الهجوم الإيراني على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري، والرد الإسرائيلي اليوم الجمعة، الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة وليس نتيجة موسعة ومهمة"، على حد قوله.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/رئيس-سابق-للموساد-بشأن-الهجوم-المنسوب-لإسرائيل-على-إيران-الأمر-لم-ينته-بعد-1088101473.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/تصويت-برأيك-هل-نفذت-إسرائيل-ضربة-حقيقية-أم-إعلامية-في-إيران؟--1088102267.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

لابيد: بن غفير نجح بكلمة واحدة في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن

12:51 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبر
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سخر من بلاده بـ"كلمة واحدة".
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أنه في تغريدة لا تغتفر مكونة من "كلمة واحدة"، وهي "مسخرة"، نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن، على حد وصفه.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد صرح، اليوم الجمعة، بشأن الانفجارات التي ضربت مدينة أصفهان الإيرانية.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
رئيس سابق للموساد بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران: الأمر لم ينته بعد
08:07 GMT
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، حيث علّق فيها على الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، بكلمة واحدة وتعني "ضعيف" أو "هزيل" أو "مسخرة"، في إشارة إلى عدم رضاه عما يوصف بأنه رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني.
وبدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، بأنه يضر بالأمن القومي لبلاده. وعلّقت القناة الإسرائيلية على ما نشرته "تسنيم" من أن "إسرائيل تسخر من نفسها".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
تصويت... برأيك هل نفذت إسرائيل ضربة "حقيقية" أم "إعلامية" في إيران؟
08:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، إن الأمر لم ينته بعد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمر قد انتهى بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل في إيران.
وأوضح أفرايم هاليفي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أيضا في بلاده، أن "هناك فرقا بين الهجوم الإيراني على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري، والرد الإسرائيلي اليوم الجمعة، الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة وليس نتيجة موسعة ومهمة"، على حد قوله.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
مشاهد تظهر حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب أنباء عن ضربة إسرائيلية.. فيديو
07:13 GMT
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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