https://sputnikarabic.ae/20240419/لابيد-بن-غفير-نجح-بكلمة-واحدة-في-السخرية-من-إسرائيل-وفضحها-من-طهران-إلى-واشنطن-1088110693.html

لابيد: بن غفير نجح بكلمة واحدة في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن

لابيد: بن غفير نجح بكلمة واحدة في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سخر من بلاده بـ"كلمة واحدة". 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T12:51+0000

2024-04-19T12:51+0000

2024-04-19T12:51+0000

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أنه في تغريدة لا تغتفر مكونة من "كلمة واحدة"، وهي "مسخرة"، نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن، على حد وصفه.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد صرح، اليوم الجمعة، بشأن الانفجارات التي ضربت مدينة أصفهان الإيرانية.ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، حيث علّق فيها على الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، بكلمة واحدة وتعني "ضعيف" أو "هزيل" أو "مسخرة"، في إشارة إلى عدم رضاه عما يوصف بأنه رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني.وبدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، بأنه يضر بالأمن القومي لبلاده. وعلّقت القناة الإسرائيلية على ما نشرته "تسنيم" من أن "إسرائيل تسخر من نفسها".وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، إن الأمر لم ينته بعد.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمر قد انتهى بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل في إيران.وأوضح أفرايم هاليفي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أيضا في بلاده، أن "هناك فرقا بين الهجوم الإيراني على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري، والرد الإسرائيلي اليوم الجمعة، الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة وليس نتيجة موسعة ومهمة"، على حد قوله.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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