أضخم 7 قوات جوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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https://sputnikarabic.ae/20240420/أضخم-7-قوات-جوية-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1088146983.html
أضخم 7 قوات جوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أضخم 7 قوات جوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
تمثل القوات الجوية أحد الأسلحة الرئيسية التي تحدد قوة الجيوش، لأنها تضم طائرات متنوعة يقوم كل منها بدور محدد لدعم الأسلحة الأخرى في البر والبحر، إضافة إلى... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
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وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7 دول تصنف قواتها الجوية ضمن أضخم 21 قوة جوية في العالم في 2024، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يأتي سلاح الجو المصري في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متقدما على تركيا والسعودية وإسرائيل والجزائر والإمارات، بينما تأتي القوات الجوية الإيرانية المرتبة السابعة.ويشير تصنيف الموقع إلى أن أي قوة جوية متطورة يمكن تقسيمها إلى 8 أفرع وفقا لنوع الطائرات الحربية والمهام العسكرية سواء كانت قتالية أو غير قتالية.ويشمل تصنيف القوات الجوية لأي دولة مقاتلات مخصصة لخوض المعارك الجوية أمام طائرات معادية سواء داخل المجال الجوي أو خارجه، وطائرات هجومية تتولى مهام قصف مواقع العدو بما تملكه من أسلحة بعيدة المدى وتقنيات هجومية متطورة.كما تشمل أسلحة الجو الحديثة طائرات المهام الخاصة وطائرات التزود بالوقود التي لها أهمية خاصة في زيادة مدى الطائرات الهجومية بصورة تمكنها من تنفيذ مهام قصف لمواقع بعيدة عن قاعدة انطلاقها، إضافة إلى طائرات النقل العسكري، والمروحيات المختلفة وأبرزها مروحيات النقل والمروحيات الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الكشف-عن-تفاصيل-الطائرات-والصورايخ-التي-استخدمتها-إيران-في-هجومها-على-إسرائيل-1087976153.html
https://sputnikarabic.ae/20240420/ما-هي-صواريخ-أرض---جو-التي-يمكن-لإسرائيل-استخدامها-ضد-إيران-من-خارج-مجالها-الجوي-1088145278.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الجزائر, السعودية
رصد عسكري, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الجزائر, السعودية

أضخم 7 قوات جوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

20:52 GMT 20.04.2024
© flickr.com / Defence Imagesمقاتلة تركية من طراز "اف-16"
مقاتلة تركية من طراز اف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© flickr.com / Defence Images
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تمثل القوات الجوية أحد الأسلحة الرئيسية التي تحدد قوة الجيوش، لأنها تضم طائرات متنوعة يقوم كل منها بدور محدد لدعم الأسلحة الأخرى في البر والبحر، إضافة إلى دورها الرئيسي في خوض الحروب الجوية.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7 دول تصنف قواتها الجوية ضمن أضخم 21 قوة جوية في العالم في 2024، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
شاهد 136 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
الكشف عن تفاصيل الطائرات والصواريخ التي استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل
14 أبريل, 23:23 GMT
يأتي سلاح الجو المصري في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متقدما على تركيا والسعودية وإسرائيل والجزائر والإمارات، بينما تأتي القوات الجوية الإيرانية المرتبة السابعة.
القوات الجوية المصرية: تصنف في المرتبة رقم 8 عالميا وفي المرتبة الأولى بالمنطقة بألف و80 طائرة حربية.
القوات الجوية التركية: تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا وفي المرتبة الثانية بالمنطقة بألف و69 طائرة حربية.
القوات الجوية السعودية: تصنف في المرتبة رقم 12 عالميا وفي المرتبة الـ3 بالمنطقة بـ914 طائرة حربية.
القوات الجوية الإسرائيلية: تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا وفي المرتبة الـ4 بالمنطقة بـ612 طائرة حربية.
القوات الجوية الجزائرية: تصنف في المرتبة رقم 12 عالميا وفي المرتبة الـ5 بالمنطقة بـ605 طائرة حربية.
القوات الجوية الإماراتية: تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا وفي المرتبة الـ6 بالمنطقة بـ560 طائرة حربية.
القوات الجوية الإيرانية: تصنف في المرتبة رقم 22 عالميا وفي المرتبة الـ7 بالمنطقة بـ551 طائرة حربية.
ويشير تصنيف الموقع إلى أن أي قوة جوية متطورة يمكن تقسيمها إلى 8 أفرع وفقا لنوع الطائرات الحربية والمهام العسكرية سواء كانت قتالية أو غير قتالية.
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 متوقفة داخل حظيرة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
ما هي صواريخ "أرض - جو" التي يمكن لإسرائيل استخدامها ضد إيران من خارج مجالها الجوي؟
19:29 GMT
ويشمل تصنيف القوات الجوية لأي دولة مقاتلات مخصصة لخوض المعارك الجوية أمام طائرات معادية سواء داخل المجال الجوي أو خارجه، وطائرات هجومية تتولى مهام قصف مواقع العدو بما تملكه من أسلحة بعيدة المدى وتقنيات هجومية متطورة.
كما تشمل أسلحة الجو الحديثة طائرات المهام الخاصة وطائرات التزود بالوقود التي لها أهمية خاصة في زيادة مدى الطائرات الهجومية بصورة تمكنها من تنفيذ مهام قصف لمواقع بعيدة عن قاعدة انطلاقها، إضافة إلى طائرات النقل العسكري، والمروحيات المختلفة وأبرزها مروحيات النقل والمروحيات الهجومية.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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