https://sputnikarabic.ae/20240420/أضخم-7-قوات-جوية-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1088146983.html

أضخم 7 قوات جوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أضخم 7 قوات جوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سبوتنيك عربي

تمثل القوات الجوية أحد الأسلحة الرئيسية التي تحدد قوة الجيوش، لأنها تضم طائرات متنوعة يقوم كل منها بدور محدد لدعم الأسلحة الأخرى في البر والبحر، إضافة إلى... 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T20:52+0000

2024-04-20T20:52+0000

2024-04-20T20:52+0000

رصد عسكري

مصر

أخبار تركيا اليوم

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الجزائر

السعودية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101823/47/1018234743_0:191:1600:1091_1920x0_80_0_0_0e37f50d0365cbc977fda75d95f1bd2b.jpg

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7 دول تصنف قواتها الجوية ضمن أضخم 21 قوة جوية في العالم في 2024، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يأتي سلاح الجو المصري في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متقدما على تركيا والسعودية وإسرائيل والجزائر والإمارات، بينما تأتي القوات الجوية الإيرانية المرتبة السابعة.ويشير تصنيف الموقع إلى أن أي قوة جوية متطورة يمكن تقسيمها إلى 8 أفرع وفقا لنوع الطائرات الحربية والمهام العسكرية سواء كانت قتالية أو غير قتالية.ويشمل تصنيف القوات الجوية لأي دولة مقاتلات مخصصة لخوض المعارك الجوية أمام طائرات معادية سواء داخل المجال الجوي أو خارجه، وطائرات هجومية تتولى مهام قصف مواقع العدو بما تملكه من أسلحة بعيدة المدى وتقنيات هجومية متطورة.كما تشمل أسلحة الجو الحديثة طائرات المهام الخاصة وطائرات التزود بالوقود التي لها أهمية خاصة في زيادة مدى الطائرات الهجومية بصورة تمكنها من تنفيذ مهام قصف لمواقع بعيدة عن قاعدة انطلاقها، إضافة إلى طائرات النقل العسكري، والمروحيات المختلفة وأبرزها مروحيات النقل والمروحيات الهجومية.

https://sputnikarabic.ae/20240414/الكشف-عن-تفاصيل-الطائرات-والصورايخ-التي-استخدمتها-إيران-في-هجومها-على-إسرائيل-1087976153.html

https://sputnikarabic.ae/20240420/ما-هي-صواريخ-أرض---جو-التي-يمكن-لإسرائيل-استخدامها-ضد-إيران-من-خارج-مجالها-الجوي-1088145278.html

مصر

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الجزائر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الجزائر, السعودية