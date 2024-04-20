https://sputnikarabic.ae/20240420/ما-هي-صواريخ-أرض---جو-التي-يمكن-لإسرائيل-استخدامها-ضد-إيران-من-خارج-مجالها-الجوي-1088145278.html

ما هي صواريخ "أرض - جو" التي يمكن لإسرائيل استخدامها ضد إيران من خارج مجالها الجوي؟

ما هي صواريخ "أرض - جو" التي يمكن لإسرائيل استخدامها ضد إيران من خارج مجالها الجوي؟

سبوتنيك عربي

تمثل مقاتلات الجيل الخامس الشبحية "إف - 35" رأس الحربة للقوات الجوية الإسرائيلية في أي حروب واسعة النطاق، كما أنها الطائرة التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل لتنفيذ... 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T19:29+0000

2024-04-20T19:29+0000

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وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة أصفهان الإيرانية، المنسوب إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم بصاروخ موجه أطلقته طائرة إسرائيلية من خارج الأجواء الإيرانية.ويسلط تقرير الصحيفة، الضوء على صواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى، التي يمكن للطائرات الإسرائيلية إطلاقها من الجو لإصابة هدف أرضي أثناء وجودها خارج أجواء الدولة المستهدفة."إف - 35"في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية تطوير منصات إطلاق لمقاتلات "إف - 35" تسمح بتزويدها بـ3 أنواع من الصواريخ المخصصة لقصف السفن والأهداف المتحركة والأهداف المدرعة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى صواريخ "جاسم" بعيدة المدى، لقصف الأهداف الأرضية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري إيروسبيس".وحصلت إسرائيل على أسراب من مقاتلات "إف - 35" من الولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تحصل على كل ما تحتاجه من ذخائر وأسلحة مختلفة لتسليح جيشها بصورة عامة وقواتها الجوية بصورة خاصة."جاسم"هو اختصار لـ"جي إيه إس إس إم" وهو صاروخ "جو - أرض" بعيد المدى ضمن فئة الصواريخ المجنحة، المزودة برؤوس حربية تقليدية، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة لعام 2009.يقول الموقع إن الصاروخ مستخدم لدى القوات الجوية الأمريكية وعدد من حلفائها حول العالم، وهو مصمم لتدمير أهداف أرضية ذات قيمة عالية ومحمية بوسائل تحصين قوية.ويقول موقع "ميسيل ثريت" إن الصاروخ يوجد منه 3 نسخ كل منها له مدى محدد:وبحسب الموقع، فإن الصاروخ "جاسم"، مزود برأس حربي تقليدي وزنه 450 كيلوغراما، مصمم لاختراق التحصينات، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى ألف و21 كيلوغراما.الصاروخ الخفيرغم تفاوت الروايات الإسرائيلية والإيرانية حول هجوم أصفهان، في الـ19 من أبريل/ نيسان الحالي، وعدم وجود معلومات رسمية واضحة حول السلاح المستخدم، إلا أن التقرير الذي تحدث فيه "يديعوت أحرنوت" عن استخدام إسرائيل لما وصفته بـ"صاروخ خفي" أطلقته طائرة حربية من خارج حدود إيران، يتوافق مع الصفات الخاصة بصاروخ "جاسم"، الذي تستخدم واشنطن وحلفاؤها.ويقول موقع "ميسيل ثريت" إن صاروخ "جاسم" مصمم بهيكل ذو بصمة رادارية منخفضة (مخفي أو لا يظهر بحجمه الفعلي على رادارات أنظمة الدفاع الجوي)، كما أنه مزود بنظام اتصال يسمح للطائرة بتصحيح مسار الصاروخ بعد الإطلاق.ضربات متبادلةفي الـ14 من أبريل الحالي، ردت إيران على قصف قنصليتها في دمشق بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، التي تعهدت بتنفيذ "ضربة انتقامية" ضد طهران، رغم تحذير واشنطن، التي أكدت أن التصعيد العسكري في المنطقة لن يخدم مصالح الأمريكيين ولا الإسرائيليين.وفي الـ19 من أبريل الحالي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل نفذت "ضربة محدودة" على أهداف في إيران، بينما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وسائل الدفاع الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة في سماء أصفهان.كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "مقاتلة إسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ على موقع في إيران، أثناء وجودها خارج الأجواء الإيرانية"، بينما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه تم إسقاط طائرات مسيرة صغيرة، لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية، مضيفا: "الإعلام الداعم للكيان الإسرائيلي، يحاول يائسا خلق نصر فاشل لإسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20240420/بصاروخ-خفي-وإصابة-دقيقة-لموقع-نووي-كيف-بعثت-إسرائيل-برسالتها-إلى-إيران-1088142362.html

https://sputnikarabic.ae/20240420/بصاروخ-خفي-وإصابة-دقيقة-لموقع-نووي-كيف-بعثت-إسرائيل-برسالتها-إلى-إيران-1088142362.html

https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-تتوعد-بالرد-على-مقتل-مستشارين-لها-إثر-قصف-إسرائيلي-في-دمشق-1083745066.html

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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن