https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الأوكرانية-تنسحب-هربا-من-مواقعها-في-أوشيريتينو-بجمهورية-دونيتسك--1088202137.html
القوات الأوكرانية تنسحب هربا من مواقعها في أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تنسحب هربا من مواقعها في أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، رئيس مجلس التنسيق لتكامل الأقاليم الروسية الجديدة، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن القوات الأوكرانية انسحبت من مواقعها وهربت من قرية... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T20:51+0000
2024-04-22T20:51+0000
2024-04-22T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086247309_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_d360c0094b3e0ce6ef774d2e4d6083a6.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "جاءت أخبار جيدة من جيشنا، لقد تخلى العدو عن مواقعه في قرية أوشيريتينو في الشمال الغربي من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودخل رجالنا القرية، ورفعت أعلامنا في الوسط".وأكد روغوف أن تحرير أوشيريتينو لن يشكل تهديدًا لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل سيساعد جيشنا على شن ضربات على هذا القطاع من الجبهة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-بلدة-نوفوميخيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1088183784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086247309_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9184289ed984b82071dcc290e208a963.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تنسحب هربا من مواقعها في أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك
صرح فلاديمير روغوف، رئيس مجلس التنسيق لتكامل الأقاليم الروسية الجديدة، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن القوات الأوكرانية انسحبت من مواقعها وهربت من قرية أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "جاءت أخبار جيدة من جيشنا، لقد تخلى العدو عن مواقعه في قرية أوشيريتينو في الشمال الغربي من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودخل رجالنا القرية، ورفعت أعلامنا في الوسط".
وأوضح أن قرية أوشيريتينو هو الارتفاع المهيمن وهو قرية رئيسية على طول خط الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال أفدييفكا.
وأكد روغوف أن تحرير أوشيريتينو لن يشكل تهديدًا لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل سيساعد جيشنا على شن ضربات على هذا القطاع من الجبهة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.