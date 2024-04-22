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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الأوكرانية-تنسحب-هربا-من-مواقعها-في-أوشيريتينو-بجمهورية-دونيتسك--1088202137.html
القوات الأوكرانية تنسحب هربا من مواقعها في أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تنسحب هربا من مواقعها في أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، رئيس مجلس التنسيق لتكامل الأقاليم الروسية الجديدة، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن القوات الأوكرانية انسحبت من مواقعها وهربت من قرية... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T20:51+0000
2024-04-22T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "جاءت أخبار جيدة من جيشنا، لقد تخلى العدو عن مواقعه في قرية أوشيريتينو في الشمال الغربي من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودخل رجالنا القرية، ورفعت أعلامنا في الوسط".وأكد روغوف أن تحرير أوشيريتينو لن يشكل تهديدًا لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل سيساعد جيشنا على شن ضربات على هذا القطاع من الجبهة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-بلدة-نوفوميخيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1088183784.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تنسحب هربا من مواقعها في أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك

20:51 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
صرح فلاديمير روغوف، رئيس مجلس التنسيق لتكامل الأقاليم الروسية الجديدة، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن القوات الأوكرانية انسحبت من مواقعها وهربت من قرية أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "جاءت أخبار جيدة من جيشنا، لقد تخلى العدو عن مواقعه في قرية أوشيريتينو في الشمال الغربي من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودخل رجالنا القرية، ورفعت أعلامنا في الوسط".

وأوضح أن قرية أوشيريتينو هو الارتفاع المهيمن وهو قرية رئيسية على طول خط الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال أفدييفكا.

وأكد روغوف أن تحرير أوشيريتينو لن يشكل تهديدًا لمسلحي القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل سيساعد جيشنا على شن ضربات على هذا القطاع من الجبهة.
قاذفات سو 34 روسية تدمر أهدافا أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
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