https://sputnikarabic.ae/20240422/الناتو-أمريكا-سوف-تقدم-بسرعة-المساعدات-إلى-كييف-في-ساحة-المعركة-1088184569.html

"الناتو": أمريكا سوف تقدم بسرعة المساعدات إلى كييف في ساحة المعركة

"الناتو": أمريكا سوف تقدم بسرعة المساعدات إلى كييف في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه واثق من أن المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا سيتم تسليمها إلى الخطوط الأمامية بسرعة كبيرة. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T11:29+0000

2024-04-22T11:29+0000

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وقال ستولتنبرغ خلال مقابلة: "أنا واثق تماما من أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إيصال المساعدات بسرعة إلى ساحة المعركة وإلى الخطوط الأمامية".وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.وقال المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعًا، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الخراب لأوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال بيسكوف إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، لكنها ستؤدي إلى زيادة عدد القتلى الأوكرانيين.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".مجلس الدوما الروسي يعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانياوأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

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https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-موافقة-الكونغرس-على-مساعدات-لأوكرانيا-خطوة-ستلحق-الخراب-بكييف--1088145780.html

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