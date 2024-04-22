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لافروف: الغرب يتأرجح على حدود الاصطدام العسكري المباشر مع القوى النووية
لافروف: الغرب يتأرجح على حدود الاصطدام العسكري المباشر مع القوى النووية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الغرب يتأرجح على حدود الاصطدام العسكري المباشر مع القوى النووية، مشددا على أن ذلك أمر محفوف بعواقب... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T07:27+0000
2024-04-22T08:04+0000
روسيا
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و قال لافروف في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: "في الوقت نفسه، يتأرجح الغربيون بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية".وأشار إلى أن العالم يشهد الآن أزمة في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي، مما يعكس تدهوراً عميقاً غير مسبوق في الأمن الدولي.وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، يوم الخميس، أن الخطر النووي الأكبر المرتبط حاليًا باستراتيجية التصعيد التي تنتهجها أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأزمة الأوكرانية، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى النووية.و كانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عامًا، بحسب وثائق للبنتاغون.وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على أن 5 دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة، وتعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/بولندا-تعلن-استعدادها-لنشر-أسلحة-نووية-أمريكية-1088172505.html
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روسيا
روسيا

لافروف: الغرب يتأرجح على حدود الاصطدام العسكري المباشر مع القوى النووية

07:27 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 08:04 GMT 22.04.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الغرب يتأرجح على حدود الاصطدام العسكري المباشر مع القوى النووية، مشددا على أن ذلك أمر محفوف بعواقب كارثية.
و قال لافروف في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: "في الوقت نفسه، يتأرجح الغربيون بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية".

ووفقًا له، فإن حقيقة أن "ترويكا" الدول الغربية الحائزة للأسلحة النووية هي من بين الرعاة الرئيسيين لكييف تثير قلقًا خاصًا. وأوضح الوزير أن موسكو ترى في ذلك مخاطر استراتيجية جدية تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي.

وأشار إلى أن العالم يشهد الآن أزمة في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي، مما يعكس تدهوراً عميقاً غير مسبوق في الأمن الدولي.

وأضاف لافروف: "كان انسحاب روسيا من التصديق على المعاهدة رداً منطقياً على الأعمال التدميرية المذكورة أعلاه التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وفي الوقت نفسه، ما زلنا طرفاً كاملاً في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومنذ وقت ليس ببعيد أكملنا إنشاء الجزء الخاص بنا من نظام الرصد الدولي. ونحن على استعداد للعودة إلى مسألة التصديق على المعاهدة حالما تقوم الولايات المتحدة بذلك".

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، يوم الخميس، أن الخطر النووي الأكبر المرتبط حاليًا باستراتيجية التصعيد التي تنتهجها أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأزمة الأوكرانية، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى النووية.
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
بولندا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية
07:18 GMT
و كانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عامًا، بحسب وثائق للبنتاغون.
وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على أن 5 دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة، وتعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.
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