مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحدد الغرض الحقيقي من تخصيص الأموال الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240422/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يحدد-الغرض-الحقيقي-من-تخصيص-الأموال-الأمريكية--1088199120.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحدد الغرض الحقيقي من تخصيص الأموال الأمريكية
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحدد الغرض الحقيقي من تخصيص الأموال الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الغرض الحقيقي من تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا هو تعزيز القوة الدفاعية للولايات المتحدة. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T18:34+0000
2024-04-22T18:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869620_0:291:3121:2047_1920x0_80_0_0_ed7e43537a3e33273cd81b4d4cf2c979.jpg
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "في جوهرها، هذه الأموال لا تقدم أي مساعدة إلى أوكرانيا. هذه الأموال تهدف إلى تعزيز القوة الدفاعية الأمريكية باعتبارها إمبراطورية صاعدة في القتال ضد إمبراطورية أخرى، وهي روسيا". وأوضح سوسكين أن الولايات المتحدة لن تعيد الأموال المخصصة إلى البلاد فحسب، بل ستواصل أيضًا اختبار أسلحتها في أوكرانيا.وقال سوسكين: "إنهم يريدون تجربة أسلحة الدمار هذه بمساعدة زيلينسكي "خادم الشعب"، موضحا أن "حجم المساعدة المالية صغير بشكل غير كافٍ، مما يجعل من المستحيل شن هجوم مضاد جديد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأعرب سوسكين عن رأيه، قائلاً: "من ناحية أخرى، فإن الأسلحة التي سيتم توفيرها ليست هجومية، ولهذا السبب فهي ضرورية ببساطة لتحقيق الاستقرار على خط المواجهة".وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا. من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".بالإضافة إلى ذلك، يشترط على رئيس البلاد جو بايدن، خلال 60 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، الاتفاق مع أوكرانيا على سداد مساعدتها الاقتصادية.وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 أبريل/نيسان على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.
https://sputnikarabic.ae/20240422/إعلام-المساعدات-الأمريكية-لأوكرانيا-لن-توقف-تقدم-روسيا-1088189339.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-استخبارات-أمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يحل-المشكلة-الأساسية-لدى-نظام-كييف-1088175166.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869620_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_c16f0b91b879b25943776ff34c5d4ad4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحدد الغرض الحقيقي من تخصيص الأموال الأمريكية

18:34 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الغرض الحقيقي من تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا هو تعزيز القوة الدفاعية للولايات المتحدة.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "في جوهرها، هذه الأموال لا تقدم أي مساعدة إلى أوكرانيا. هذه الأموال تهدف إلى تعزيز القوة الدفاعية الأمريكية باعتبارها إمبراطورية صاعدة في القتال ضد إمبراطورية أخرى، وهي روسيا".
وأوضح سوسكين أن الولايات المتحدة لن تعيد الأموال المخصصة إلى البلاد فحسب، بل ستواصل أيضًا اختبار أسلحتها في أوكرانيا.
وقال سوسكين: "إنهم يريدون تجربة أسلحة الدمار هذه بمساعدة زيلينسكي "خادم الشعب"، موضحا أن "حجم المساعدة المالية صغير بشكل غير كافٍ، مما يجعل من المستحيل شن هجوم مضاد جديد للقوات المسلحة الأوكرانية".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم روسيا
13:22 GMT
وأعرب سوسكين عن رأيه، قائلاً: "من ناحية أخرى، فإن الأسلحة التي سيتم توفيرها ليست هجومية، ولهذا السبب فهي ضرورية ببساطة لتحقيق الاستقرار على خط المواجهة".
وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف
09:07 GMT
بالإضافة إلى ذلك، يشترط على رئيس البلاد جو بايدن، خلال 60 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، الاتفاق مع أوكرانيا على سداد مساعدتها الاقتصادية.
وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 أبريل/نيسان على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала