https://sputnikarabic.ae/20240422/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يحدد-الغرض-الحقيقي-من-تخصيص-الأموال-الأمريكية--1088199120.html

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحدد الغرض الحقيقي من تخصيص الأموال الأمريكية

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحدد الغرض الحقيقي من تخصيص الأموال الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الغرض الحقيقي من تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا هو تعزيز القوة الدفاعية للولايات المتحدة. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T18:34+0000

2024-04-22T18:34+0000

2024-04-22T18:34+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "في جوهرها، هذه الأموال لا تقدم أي مساعدة إلى أوكرانيا. هذه الأموال تهدف إلى تعزيز القوة الدفاعية الأمريكية باعتبارها إمبراطورية صاعدة في القتال ضد إمبراطورية أخرى، وهي روسيا". وأوضح سوسكين أن الولايات المتحدة لن تعيد الأموال المخصصة إلى البلاد فحسب، بل ستواصل أيضًا اختبار أسلحتها في أوكرانيا.وقال سوسكين: "إنهم يريدون تجربة أسلحة الدمار هذه بمساعدة زيلينسكي "خادم الشعب"، موضحا أن "حجم المساعدة المالية صغير بشكل غير كافٍ، مما يجعل من المستحيل شن هجوم مضاد جديد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأعرب سوسكين عن رأيه، قائلاً: "من ناحية أخرى، فإن الأسلحة التي سيتم توفيرها ليست هجومية، ولهذا السبب فهي ضرورية ببساطة لتحقيق الاستقرار على خط المواجهة".وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا. من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".بالإضافة إلى ذلك، يشترط على رئيس البلاد جو بايدن، خلال 60 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، الاتفاق مع أوكرانيا على سداد مساعدتها الاقتصادية.وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 أبريل/نيسان على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.

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