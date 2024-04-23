خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
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ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-أمريكي-يؤكد-أن-روسيا-ستدمر-أنظمة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-الجديدة-1088231144.html
خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة
خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة
سبوتنيك عربي
أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن روسيا ستتمكن بسهولة من تدمير إمدادات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T20:40+0000
2024-04-23T20:40+0000
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وقال ميرشايمر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يمكنكم التأكد من أنه بمجرد أن نعطي أنظمة الدفاع الجوي للأوكرانيين، فإن الروس سيقومون بتوجيه مدافعهم الخاصة باتجاه هذه الأنظمة الجديدة وسيبذلون جهودًا كبيرة لتدميرها بنفس الطريقة التي دمروا بها الأنظمة السابقة التي قدمناها لهم سابقًا".وأكد ميرشايمر أن واشنطن ستسلم المدفعية لنظام كييف وتزوده بالعديد من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها إسقاط الطائرات أو الطائرات دون طيار أو صواريخ كروز.وحذر ميرشايمر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن المقاتلات الروسية، التي تطلق قنابل انزلاقية، يمكن أن تطير على مسافات بعيدة، خارج نطاق أي أنظمة دفاع جوي.ويعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.ضابط أمريكي سابق يكشف عن سلاح روسي يستطيع إصابة أي هدف أوكرانيووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240423/البيت-الأبيض-يعترف-بأن-الوضع-الميداني-ليس-لصالح-نظام-كييف-1088230070.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة

20:40 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "بوك إم 2 إية"
صواريخ بوك إم 2 إية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن روسيا ستتمكن بسهولة من تدمير إمدادات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.
وقال ميرشايمر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يمكنكم التأكد من أنه بمجرد أن نعطي أنظمة الدفاع الجوي للأوكرانيين، فإن الروس سيقومون بتوجيه مدافعهم الخاصة باتجاه هذه الأنظمة الجديدة وسيبذلون جهودًا كبيرة لتدميرها بنفس الطريقة التي دمروا بها الأنظمة السابقة التي قدمناها لهم سابقًا".
وأكد ميرشايمر أن واشنطن ستسلم المدفعية لنظام كييف وتزوده بالعديد من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها إسقاط الطائرات أو الطائرات دون طيار أو صواريخ كروز.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
البيت الأبيض يعترف بأن الوضع الميداني ليس لصالح نظام كييف
19:48 GMT
وحذر ميرشايمر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن المقاتلات الروسية، التي تطلق قنابل انزلاقية، يمكن أن تطير على مسافات بعيدة، خارج نطاق أي أنظمة دفاع جوي.
ويعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.
ضابط أمريكي سابق يكشف عن سلاح روسي يستطيع إصابة أي هدف أوكراني
ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة13:46 GMT
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