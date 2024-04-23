https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-أمريكي-يؤكد-أن-روسيا-ستدمر-أنظمة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-الجديدة-1088231144.html
خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة
خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة
سبوتنيك عربي
أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن روسيا ستتمكن بسهولة من تدمير إمدادات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T20:40+0000
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وقال ميرشايمر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يمكنكم التأكد من أنه بمجرد أن نعطي أنظمة الدفاع الجوي للأوكرانيين، فإن الروس سيقومون بتوجيه مدافعهم الخاصة باتجاه هذه الأنظمة الجديدة وسيبذلون جهودًا كبيرة لتدميرها بنفس الطريقة التي دمروا بها الأنظمة السابقة التي قدمناها لهم سابقًا".وأكد ميرشايمر أن واشنطن ستسلم المدفعية لنظام كييف وتزوده بالعديد من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها إسقاط الطائرات أو الطائرات دون طيار أو صواريخ كروز.وحذر ميرشايمر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن المقاتلات الروسية، التي تطلق قنابل انزلاقية، يمكن أن تطير على مسافات بعيدة، خارج نطاق أي أنظمة دفاع جوي.ويعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.ضابط أمريكي سابق يكشف عن سلاح روسي يستطيع إصابة أي هدف أوكرانيووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240423/البيت-الأبيض-يعترف-بأن-الوضع-الميداني-ليس-لصالح-نظام-كييف-1088230070.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
خبير أمريكي يؤكد أن روسيا ستدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الجديدة
أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن روسيا ستتمكن بسهولة من تدمير إمدادات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.
وقال ميرشايمر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يمكنكم التأكد من أنه بمجرد أن نعطي أنظمة الدفاع الجوي للأوكرانيين، فإن الروس سيقومون بتوجيه مدافعهم الخاصة باتجاه هذه الأنظمة الجديدة وسيبذلون جهودًا كبيرة لتدميرها بنفس الطريقة التي دمروا بها الأنظمة السابقة التي قدمناها لهم سابقًا".
وأكد ميرشايمر أن واشنطن ستسلم المدفعية لنظام كييف وتزوده بالعديد من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها إسقاط الطائرات أو الطائرات دون طيار أو صواريخ كروز.
وحذر ميرشايمر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن المقاتلات الروسية، التي تطلق قنابل انزلاقية
، يمكن أن تطير على مسافات بعيدة، خارج نطاق أي أنظمة دفاع جوي.
ويعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على غرار مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مناقشة وربما إقرار مشروع قانون بشأن مساعدة حلفاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، حيث ستستأنف الإمدادات المنتظمة من الأسلحة الأمريكية لهذه البلدان بعد الانتهاء من إقرار القانون.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة
لصالح قوات نظام كييف، وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".