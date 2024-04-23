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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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29 د
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خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-أمني-لـسبوتنيك-استهداف-المقاومة-العراقية-للقواعد-الأمريكية-يهدد-مباحثات-السوداني-مع-واشنطن-1088231409.html
خبير أمني لـ"سبوتنيك": استهداف المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية يهدد مباحثات السوداني مع واشنطن
خبير أمني لـ"سبوتنيك": استهداف المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية يهدد مباحثات السوداني مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الأمني العراقي، مخلد حازم الدرب، أن "الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة لتصفية الحسابات وأن الفصائل العراقية المسلحة تتعرض لضغوط داخلية... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T20:56+0000
2024-04-23T20:56+0000
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وقال الدرب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن الجميع يعرف أن فصائل المقاومة في العراق، والتي تعمل تحت مسمى المقاومة الإسلامية والتي هي جزء من محور المقاومة ضمن وحدة الساحات والتي تضم كتائب "حزب الله" العراقي وحركة النجباء، هذين الفصيلين هم من كانوا يصرحون علانية عن استهدافاتهم للقواعد والمصالح الأمريكية في العراق، والتي بدأت بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول من العام الماضي) في غزة بالأراضي الفلسطينية، لكن بعد ذلك تم ربط عمليات الاستهداف بالتواجد الأمريكي في العراق".وتابع الخبير الأمني العراقي: "الجميع يعلم أن الوجود الأمريكي في العراق ليس قوات قتالية، بل هي قوات تم التوافق عليها ضمن قوات حلف الناتو بطلب عراقي وموافقة أممية بعد العام 2014، وفي العام 2019، تم تعزيز تلك الاتفاقية ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وأصبحت مهمة القوات الأمريكية المتواجدة على الأرض استشارية وقاموا بتسليم الكثير من القواعد، التي كانوا يتواجدون فيها واحتفظوا بثلاث قواعد فقط وهي قاعدة عين الأسد وحرير وفيكتوريا".وأشار الدرب إلى أن "الرؤية الحكومية واضحة وتعتبر أن هؤلاء هم حلفاء أو شركاء وحمايتهم واجب على الحكومة العراقية ضمن ما تم الاتفاق عليه، والفصائل التي تقوم بعمليات الاستهداف هي خارج إطار الدولة ولا تأتمر بأوامرها وهي ليست جزءا من الحكومة كالفصائل الأخرى التي انخرطت داخل النظام السياسي وأصبحت جزءا من مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية".ومضى الدرب، بقوله: "بعد استهداف القيادي في كتائب "حزب الله" العراقية، أبو باقر الساعدي، كان هناك ما يشبه هدنة فيما بين الفصائل والحكومة العراقية من أجل وضع جدول زمني لإخراج قوات التحالف الدولي، التي تقودها أمريكا بالعراق، والتي تدخل ضمن عمليات "العزم الصلب" في العراق وسوريا، والتي تقوم بمحاربة عناصر "داعش".وأكد الدرب أن "هناك العديد من اللجان التي تم تشكيلها بين الجانبين العراقي والأمريكي، تلك اللجان سوف تصدر تقاريرها بعد المشاورات، سوف يتم رفع تلك التقارير إلى المنظمة الدولية وهي التي ستقرر مدى جاهزية واستعداد الجانب العراقي العسكري والمعلوماتي لمواجهة بقايا تنظيم "داعش (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)".وأوضح الخبير الأمني، بالقول: "إذا ما أقرت الأمم المتحدة، بعد رفع تقارير اللجان إليها، عملية انسحاب قوات التحالف من العراق، فإن الأمر يحتاج إلى عامين على الأقل لكي يتم الانتهاء من تلك العملية، واليوم هناك أحاديث بين واشنطن وبغداد بأن الطرفان يبحثان عن آلية للعلاقات الأمنية المستدامة، أي تحويل القوات الأمريكية التي تعمل ضمن التحالف الدولي إلى قوات أمريكية ثنائية مستدامة".ولفت الخبير الأمني العراقي إلى أنه "في نهاية المطاف سوف تتعرض فصائل المقاومة إلى ضغوط داخلية أكثر من الضغوط الخارجية، لأنه لا يمكن جعل أرض العراق ساحة لتصفية النزاعات و تنفيذ الإملاءات الخارجية، لأننا ذاهبون باتجاه فتح آفاق جديدة في العلاقات الأمنية والاقتصادية مع دول العالم، وإذا ما عادت الفصائل لاستهداف القواعد والمصالح الأمريكية، سوف يتم نسف ما تم التوصل إليه في ظل جولات المباحثات وبالتالي نعود إلى المربع الأول وهذا ما لن تسمح به الحكومة العراقية".ونفت فصائل عراقية، أمس الاثنين، بيانا متناقلا يزعم أنها استأنفت الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.وقبل أسابيع، تراجعت حدة الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا، في حين كانت بدايتها على خلفية الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240419/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تتبنى-استهداف-قاعدة-جوية-إسرائيلية-الاثنين-الماضي-1088128607.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-استهدفنا-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسيّر-1087666275.html
https://sputnikarabic.ae/20240221/حزب-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-تراجع-عمليات-المقاومة-ضد-القوات-الأمريكية-خلال-الأيام-الماضية-1086290783.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمني لـ"سبوتنيك": استهداف المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية يهدد مباحثات السوداني مع واشنطن

20:56 GMT 23.04.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMAقوات أمريكية تمر عبر معسكر "أدير" (قاعدة الإمام علي ) قبل مغادرته في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية -العراق
قوات أمريكية تمر عبر معسكر أدير (قاعدة الإمام علي ) قبل مغادرته في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية -العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMA
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حصري
أكد الخبير الأمني العراقي، مخلد حازم الدرب، أن "الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة لتصفية الحسابات وأن الفصائل العراقية المسلحة تتعرض لضغوط داخلية أكثر منها خارجية لوقف استهدافاتها للقواعد الأمريكية".
وقال الدرب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن الجميع يعرف أن فصائل المقاومة في العراق، والتي تعمل تحت مسمى المقاومة الإسلامية والتي هي جزء من محور المقاومة ضمن وحدة الساحات والتي تضم كتائب "حزب الله" العراقي وحركة النجباء، هذين الفصيلين هم من كانوا يصرحون علانية عن استهدافاتهم للقواعد والمصالح الأمريكية في العراق، والتي بدأت بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول من العام الماضي) في غزة بالأراضي الفلسطينية، لكن بعد ذلك تم ربط عمليات الاستهداف بالتواجد الأمريكي في العراق".
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وتابع الخبير الأمني العراقي: "الجميع يعلم أن الوجود الأمريكي في العراق ليس قوات قتالية، بل هي قوات تم التوافق عليها ضمن قوات حلف الناتو بطلب عراقي وموافقة أممية بعد العام 2014، وفي العام 2019، تم تعزيز تلك الاتفاقية ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وأصبحت مهمة القوات الأمريكية المتواجدة على الأرض استشارية وقاموا بتسليم الكثير من القواعد، التي كانوا يتواجدون فيها واحتفظوا بثلاث قواعد فقط وهي قاعدة عين الأسد وحرير وفيكتوريا".
وأشار الدرب إلى أن "الرؤية الحكومية واضحة وتعتبر أن هؤلاء هم حلفاء أو شركاء وحمايتهم واجب على الحكومة العراقية ضمن ما تم الاتفاق عليه، والفصائل التي تقوم بعمليات الاستهداف هي خارج إطار الدولة ولا تأتمر بأوامرها وهي ليست جزءا من الحكومة كالفصائل الأخرى التي انخرطت داخل النظام السياسي وأصبحت جزءا من مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية".
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر
4 أبريل, 01:41 GMT
ومضى الدرب، بقوله: "بعد استهداف القيادي في كتائب "حزب الله" العراقية، أبو باقر الساعدي، كان هناك ما يشبه هدنة فيما بين الفصائل والحكومة العراقية من أجل وضع جدول زمني لإخراج قوات التحالف الدولي، التي تقودها أمريكا بالعراق، والتي تدخل ضمن عمليات "العزم الصلب" في العراق وسوريا، والتي تقوم بمحاربة عناصر "داعش".
وأكد الدرب أن "هناك العديد من اللجان التي تم تشكيلها بين الجانبين العراقي والأمريكي، تلك اللجان سوف تصدر تقاريرها بعد المشاورات، سوف يتم رفع تلك التقارير إلى المنظمة الدولية وهي التي ستقرر مدى جاهزية واستعداد الجانب العراقي العسكري والمعلوماتي لمواجهة بقايا تنظيم "داعش (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)".
وأوضح الخبير الأمني، بالقول: "إذا ما أقرت الأمم المتحدة، بعد رفع تقارير اللجان إليها، عملية انسحاب قوات التحالف من العراق، فإن الأمر يحتاج إلى عامين على الأقل لكي يتم الانتهاء من تلك العملية، واليوم هناك أحاديث بين واشنطن وبغداد بأن الطرفان يبحثان عن آلية للعلاقات الأمنية المستدامة، أي تحويل القوات الأمريكية التي تعمل ضمن التحالف الدولي إلى قوات أمريكية ثنائية مستدامة".
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حزب عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تراجع عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية خلال الأيام الماضية
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ولفت الخبير الأمني العراقي إلى أنه "في نهاية المطاف سوف تتعرض فصائل المقاومة إلى ضغوط داخلية أكثر من الضغوط الخارجية، لأنه لا يمكن جعل أرض العراق ساحة لتصفية النزاعات و تنفيذ الإملاءات الخارجية، لأننا ذاهبون باتجاه فتح آفاق جديدة في العلاقات الأمنية والاقتصادية مع دول العالم، وإذا ما عادت الفصائل لاستهداف القواعد والمصالح الأمريكية، سوف يتم نسف ما تم التوصل إليه في ظل جولات المباحثات وبالتالي نعود إلى المربع الأول وهذا ما لن تسمح به الحكومة العراقية".
ونفت فصائل عراقية، أمس الاثنين، بيانا متناقلا يزعم أنها استأنفت الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.
وقبل أسابيع، تراجعت حدة الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا، في حين كانت بدايتها على خلفية الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة13:46 GMT
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