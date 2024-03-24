https://sputnikarabic.ae/20240324/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-مقر-وزارة-الدفاع-الإسرائيلية--1087317977.html
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان نشرته عبر تليغرام "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتل".وأوضح البيان أن "هذه العملية النوعية تأتي في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك نصرةً لأهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسيّر، وذلك بعد يوم من استهدافها لمطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر.سبق ذلك إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.وتشن "المقاومة الإسلامية في العراق" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".ودخلت الحرب في غزة يومها 170، ويستمر القصف الإسرائيلي في مختلف مدن القطاع، ووسط أزمة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة لعدم سماح القوات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية بالدخول.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية
أعلنت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق
" في بيان نشرته عبر تليغرام "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتل".
وأوضح البيان أن "هذه العملية النوعية تأتي في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك نصرةً لأهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسيّر، وذلك بعد يوم من استهدافها لمطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر.
سبق ذلك إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق
" استهدافها قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.
وتشن "المقاومة الإسلامية في العراق" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
ودخلت الحرب في غزة يومها 170، ويستمر القصف الإسرائيلي في مختلف مدن القطاع، ووسط أزمة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة لعدم سماح القوات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية بالدخول.