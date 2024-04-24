https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الروسي-يدمر-ورشة-لإنتاج-المسيرات-ومنشأة-لتخزين-الوقود-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1088250554.html
الجيش الروسي يدمر ورشة لإنتاج المسيرات ومنشأة لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر ورشة لإنتاج المسيرات ومنشأة لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي يدمر ورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T12:12+0000
2024-04-24T12:12+0000
2024-04-24T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية محطة الرادار الشاملة "بي-18"، كما تم استهداف ورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومنشأة لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 117 منطقة".وتابع البيان: "القوات الروسيى سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وشيفتشينكو و ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".واوضح الدفاع أنه "في اتجاه خيرسون خسر العدو ما يصل إلى 55 جنديًا وست مركبات ومدفعين هاوتزر من طراز "إم777" ومدفع من طراز "إم 119" أمريكي الصنع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-في-البنتاغون-أمريكا-تدمر-أوكرانيا-بتقديمها-المساعدات-العسكرية-1088250632.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر ورشة لإنتاج المسيرات ومنشأة لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية
12:12 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 24.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي يدمر ورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية محطة الرادار الشاملة "بي-18"، كما تم استهداف ورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومنشأة لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 117 منطقة".
وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 299 طائرة أوكرانية دون طيار، وتسعة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، "أولخا"، بالإضافة إلى ستة قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع".
وتابع البيان: "القوات الروسيى سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وشيفتشينكو و ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار الدفاع إلى أنه في هذا الاتجاه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 110 أفراد عسكريين ودبابة ومركبة قتال مشاة ومركبتين ومدفع من طراز "غفوذديكا".
واوضح الدفاع أنه "في اتجاه خيرسون خسر العدو ما يصل إلى 55 جنديًا وست مركبات ومدفعين هاوتزر من طراز "إم777" ومدفع من طراز "إم 119" أمريكي الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.