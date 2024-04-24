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https://sputnikarabic.ae/20240424/روسيا-تستخدم-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-أمريكي-ياباني-بشأن-منع-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1088263592.html
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي ياباني بشأن منع نشر أسلحة نووية في الفضاء
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي ياباني بشأن منع نشر أسلحة نووية في الفضاء
سبوتنيك عربي
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، اليوم الأربعاء، لمنع تمرير مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة واليابان، يدعو إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T20:13+0000
2024-04-24T20:13+0000
روسيا
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وصوت 13 عضوًا بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي الياباني، فيما صوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، إن 7 من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح التعديل الروسي الصيني، مقابل تصويت 7 أعضاء أيضًا ضده، وامتناع عضو واحد عن التصويت.وكان التعديل الروسي الصيني المقترح ينص على دعوة الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي في أي وقت أو التهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي أو من الفضاء الخارجي ضد الأرض أو من الأرض ضد أهداف في الفضاء الخارجي".موسكو: واشنطن لم تقدم أدلة بشأن مزاعم خطط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاءوفي 1مارس / آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ليس لديها أي خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، كما يزعم الغرب.وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "ناقشنا معكم الأكاذيب التي تطلقها بعض الشخصيات في الغرب، حول خططنا المزعومة لنشر الأسلحة النووية في الفضاء. أقول "المزعومة" لأنه كما أكدت سابقا، وكما نعلم جيدًا، ليس لدينا مثل هذه الخطط".
https://sputnikarabic.ae/20240318/روسيا-قرار-واشنطن-بشأن-عدم-نشر-الأسلحة-النووية-في-الفضاء-مسيس-1087126837.html
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روسيا

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي ياباني بشأن منع نشر أسلحة نووية في الفضاء

20:13 GMT 24.04.2024
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
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استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، اليوم الأربعاء، لمنع تمرير مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة واليابان، يدعو إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل لنشرها في الفضاء، بعدما أخفق مجلس الأمن في تبني تعديل اقترحته روسيا والصين، على مشروع القرار.
وصوت 13 عضوًا بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي الياباني، فيما صوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.
وقبل التصويت على مشروع القرار، أخفق مجلس الأمن في تبني تعديل اقترحته روسيا والصين، بحيث يوسع نطاق المنع ليشمل منع نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء، وليس فقط الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، إن 7 من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح التعديل الروسي الصيني، مقابل تصويت 7 أعضاء أيضًا ضده، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"
18 مارس, 20:40 GMT
وكان التعديل الروسي الصيني المقترح ينص على دعوة الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي في أي وقت أو التهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي أو من الفضاء الخارجي ضد الأرض أو من الأرض ضد أهداف في الفضاء الخارجي".
موسكو: واشنطن لم تقدم أدلة بشأن مزاعم خطط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء
وفي 1مارس / آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ليس لديها أي خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، كما يزعم الغرب.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "ناقشنا معكم الأكاذيب التي تطلقها بعض الشخصيات في الغرب، حول خططنا المزعومة لنشر الأسلحة النووية في الفضاء. أقول "المزعومة" لأنه كما أكدت سابقا، وكما نعلم جيدًا، ليس لدينا مثل هذه الخطط".
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